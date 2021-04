Český BabelApp: Když chcete bezpečnější komunikaci, než nabízí WhatsApp a spol.

BabelApp (zdarma k vyzkoušení pro Android, Apple iOS, macOS a Windows) je první komunikační platforma, která chrání data svých uživatelů pomocí bitcoinové sítě. Nově to platí i pro běžné nefiremní uživatele za in-app platbu ve výši symbolických 25 Kč. Pokud jste firma, nabídne vám BabelApp mnohem více.

Aplikace nabízí nejen ochranu proti útoku zvenčí, ale i zevnitř – to se může hodit, např. jsou-li ve firmě zaměstnanci, kteří najednou ztratí loajalitu, chtějí vynést interní informace a obohatit se na nich nebo poškodit firmu. S nasazením BabelApp odpadá nutnost věřit třetí straně, která obvykle komunikační platformu provozuje. Zde je provozovatelem přímo firma a ani tehdy server nemá přístup k žádným datům, která jsou součástí komunikace.

Cloud je pohodlný, ale...

Konkurence běžně schraňuje veškeré informace ve svých cloudech. Poznáte to třeba tak, že když instalujete WhatsApp na nový telefon, ze zálohy se vám automaticky obnoví historie komunikace. To je samozřejmě pohodlné, ale také to znamená bezpečnostní riziko. Je sice trendem posílat všechno do cloudu, ale to nemusí být pokaždé výhoda. Zde je tak právě prostor pro firemní uživatele vyhnout se riziku.

S BabelApp je firemní komunikace, a hlavně její provoz, pod jednou střechou. Veškeré přístupy, správu uživatelů, datové toky a integrace řídí firma sama a má tak přehled o tom, kdo a za jakých podmínek k serverům přistupuje, co se na nich (ne)ukládá a kdo se na ně snaží zaútočit. Kompletně tedy odpadá nutnost důvěřovat třetí straně, jakožto provozovateli dané služby.

Pokud posíláte dokument či jakýkoliv jiný soubor přes BabelApp, v aplikaci se zašifruje a na serveru se „fyzicky“ zdrží pouze do momentu, kdy si jej druhá strana stáhne. Poté už je soubor uložený v koncových zařízeních, tedy jen u odesilatele a příjemce, na serveru po datech nezůstane stopa.

Když už srovnáváme s běžně používanou konkurencí vlastněnou Facebookem či dalšími technologickými giganty, je nutné dodat, že BabelApp není tak uživatelsky přívětivý. Nicméně vzhledem k vyšší úrovni zabezpečení jsou kompromisy překvapivě malé a vývojáři integrovali i řadu funkcí, které známe třeba z Messengeru. Například příznaky u zpráv – jedna fajfka pro odeslanou, dvě pro doručenou a dvě barevné pro přečtenou zprávu...

Na rozdíl od WhatsApp není BabelApp závislý na telefonním čísle a synchronizace běží na všech připojených zařízeních.

Zabezpečení neznamená uzavřenost

Vyšší bezpečnost nemusí znamenat naprostou nepřístupnost. Platforma nabízí integrace s adresářovými službami, ze kterých se přidají veškeré kontakty i s rozdělením podle korporátní struktury či pracovních týmů. Díky otevřenému API umí BabelApp spolupracovat i s aplikacemi třetích stran.

Když se firma rozhodne pro BabelApp, neznamená to, že by byla odříznutá od světa. Systém podporuje i meziserverovou komunikaci, takže se (po patřičné autorizaci) domluvíte s jakýmkoliv dalším uživatelem platformy po celém světě, stále bez bezpečnostních kompromisů.

Tomu můžete dokonce posílat i fotografie a videa v plném rozlišení, bez komprese, jako je tomu u jiných služeb, a to včetně jejich EXIF dat. Protože je ale aplikace zaměřená na bezpečnost, v iOS není povolena automatická korekce, Android zase neumožní pořizovat otisky obrazovky a ani jedna platforma zatím neumí skupinové videohovory (funkce je však ve vývoji).

Z hlediska bezpečnosti pořizování příloh (fotky, videa, hlasové zprávy) pracuje aplikace s vlastními komponentami (kamera, mikrofon) a souborovým systémem. Přílohy jsou tak pořizovány přímo v prostředí BabelApp a není k tomu potřeba aplikací třetích stran. Tamtéž se ukládají, takže například fotky nejdou automaticky do galerie, nesynchronizují se do cloudových služeb apod. V rámci zajištění bezpečnosti jsou v aplikaci implementovány i vlastní prohlížeče souborů nejběžnějších typů (PDF, obrázky, MS Office dokumenty, hlasové nahrávky atd.), takže je otevíráte v bezpečném prostředí BabelApp.

Český původ jako výhoda

BabelApp vyvíjí český OKsystem a i když nejsme vnímaní jako typická vývojářská země, u zahraničních klientů to firmě paradoxně pomáhá. Nejsme totiž spojovaní s žádnou velkou světovou mocností od Ruska přes Čínu po USA, nejsme členem spolku Five Eyes a dalších mezinárodních „špionážních“ dohod pro sdílení informací. Do Česka nedosáhne ani Patrioct Act (tzv. Americký vlastenecký zákon), takže se NSA nedostane ani ke stavovým datům z BabelApp (natož k obsahu komunikace). Česko je vnímané jako neutrální a bezpečný hráč.

Rozložení „sil“ podle počtu očí.

Navíc fungování BabelApp není žádné tajemství, naopak dbá na transparentnost. Ostatně k tomu společnost nabízí i dokument s kompletním popisem veškerých detailů. Více o možnostech řešení a doprovodné informace najdete na webu služby.