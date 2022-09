Český T-Mobile spouští RCS zprávy. Zatím jen pro komunikaci firem se zákazníky

Google usiluje o větší rozšíření svého multimediálního protokolu RCS pro odesílání zpráv mezi smartphony. Myšlenka je taková, že by tyto „obohacené“ zprávy o různé obrázky, animace a další prvky časem mohly nahradit SMS. Jenže je musí podporovat nejen koncové zařízení na straně uživatele (typicky smartphone s Androidem), ale pro plné využití potenciálu celého protokolu i operátoři.

Těm se do implementace RCS moc nechce. Z logických důvodů. Museli by něco investovat, kdežto u SMS pořád „rýžují“ peníze za nic (technologicky je služba SMS nic nestojí). Naproti tomu RCS jsou pro uživatele zadarmo, resp. v rámci dat, ale posílat se dají i na Wi-Fi. Takže kdo chce do zpráv dostat víc než prostý text, ať si používá některý z messengerů třetích stran (WhatsApp, Messenger od Facebooku a další), mysleli si donedávna operátoři.



Ukázka konverzace vedené díky platformě RBM Connect od T-Mobilu

Situace se začíná pomalu otáčet s tím, jak celkově ubývá odeslaných SMS zpráv. Tento kanál začíná být i přes svou spolehlivost zastaralý, omezení na prostý text a pár smajlíků je už příliš velké. Lidé si zvykli na messengery a operátoři moc dlouho „brzdu pokroku“ stejně neudrží. A tak už před dvěma lety jako první začal RCS v základní podobě bezplatného posílání zpráv podporovat Vodafone. K němu se nyní přidává i T-Mobile, který ale start RCS pojal trochu jinak.

Interakce v reálném čase

Pod službou s názvem RBM Connect se skrývá komunikace prostřednictvím zabezpečených RCS zpráv. Řešení je určeno zatím pouze pro firmy, kterým se tak usnadní péče o zákazníky. Mohou s nimi komunikovat na bázi jejich telefonního čísla a nemusí je posílat na klasickou infolinku, ani na chaty v Messengeru nebo jiných „kecálcích“.

RBM Connect zprostředkuje firmám přímou obousměrnou komunikaci s klienty, mimo zákaznickou péči může posloužit i pro přímý prodej služeb, sledování zásilek, řešení reklamací a další firemní agendu. Službu už od 1. července mohly testovat vybrané firmy, v pilotním provozu fungovala například pojišťovna Kooperativa. do konce roku bude dostupná všem firemním zákazníkům T-Mobilu.

V této kampani se Google k adopci RCS zpráv snaží přimět i Apple:

Služba RBM Connect podporuje posílání zpráv prostřednictvím RCS chatu mezi uživateli nebo v rámci skupiny uživatelů, kteří mají koncová zařízení připojena k internetu. Ti si přitom nemusí instalovat další software, využívání chatu umožňuje aplikace Zprávy od společnosti Google, která je u většiny zařízení nastavena jako výchozí pro posílání zpráv. Služba je dostupná pro uživatele s operačním systémem Android 5.0 a vyšším. T-Mobile uvádí, že má aktuálně ve své síti 1,3 milionů uživatelů „RCS Ready“, tedy se zařízením, které technologii podporuje. O zavedením podpory RCS vzájemně mezi koncovými uživateli se ale operátor nezmínil.