Cestování s iPhonem. Tipy, jak mít správné informace po ruce, jak zlepšit bezpečnost a uklidnit blízké

Blíží se léto, tady je pár tipů na cestování s iPhonem. Některé jsou moje a léty ověřené, některé přidal workshop od Applu, některé užijete opravdu jen na iPhonu, některé jsou univerzální a fungují i na Androidu.

Poznámky a Připomínky

Možná to bude znít nudně a nenápaditě, ale Applem předinstalovaná aplikace Poznámky je centrum mého cestování. V pohodlí počítače vše rozplánuji, rozdělím do jednotlivých dnů a připravím harmonogram s veškerými informacemi – co, kde, kdy, obrázky, QR kódy, odkazy do mapy, nebo rovnou odkaz, který spustí navigaci, a do závorky si připíšu, jak dlouho který přejezd bude trvat.



Jednoduché formátování Poznámek pro daný účel úplně stačí – tučně nadpis, v bodech jednotlivé položky itineráře.

Přes iCloud se vše spolehlivě synchronizuje do iPhonu, takže pak na cestě mám vše k dispozici, na jednom místě a už jen odškrtávám hotové položky. Jednoduché, přehledné, funkční.

Jednu Poznámku mám také na balení věcí. Používám ji opakovaně, i když ne pokaždé si beru všechny věci ze seznamu.



Připomínky – další z předinstalovaných a na první pohled jednoduchých aplikací. Ale znáte její pokročilé možnosti? Hodně mě baví lokací aktivované Připomínky – jsou ideální pro různé rezervační kódy, které nemusíte lovit z mailu, ale vyskočí vám v notifikaci chviličku před tím, než dojdete na hotelovou recepci.

Dej vědět, až přistaneš

Možná to taky znáte: „A dej vědět, až přistaneš/přijedeš na místo“. „Jasně, jasně.“ Jenže ve víru cestování máte jiné starosti a na tu SMS, která uklidní vaše blízké, často zapomenete. Novinkou iOS 17 je funkce Doprovod (v angličtině Check In), která tenhle úkol automatizuje. Tady je návod:

Na iPhonu otevřete aplikaci Zprávy, stiskněte tlačítko pro vytvoření nové zprávy v pravém horním rohu a vyberte adresáta. Klepněte na tlačítko +, potom na volbu Více a konečně na Doprovod a nakonec na Upravit. Pak vyberte některou z následujících voleb:

Když přijdu: Uveďte cíl své cesty, způsob dopravy (autem, veřejnou dopravou nebo pěšky) a případně přidejte časovou rezervu. Funkce Doprovod sleduje vaši cestu a upozorní určeného přítele, pokud v ní váš iPhone delší dobu nepokračuje nebo nedorazí do cíle podle očekávání. Jakmile úspěšně dorazíte do cíle, funkce Doprovod se automaticky ukončí a oznámí příteli, že váš iPhone dorazil.

Po uplynutí odpočtu: Zadejte časovou lhůtu – například pokud máte schůzku s někým novým. Pokud lhůta uplyne a vy funkci Doprovod neukončíte, funkce upozorní vašeho přítele. Odeslat.



Takhle se k Doprovodu dostanete.



Takhle se Doprovod nastaví a na posledním screenshotu je to, co vidí adresát.

Pokud váš iPhone nedorazí do cíle a vy funkci Doprovod nezrušíte ani nezareagujete na její výzvy, přítel obdrží podrobné informace o pohybu vašeho iPhonu. Parametry funkce se dají dodatečně změnit.

Medical ID

Tohle je jedna z těch věcí, které nechcete nikdy použít, ale je lepší je mít. Medical ID je součástí aplikace Zdraví a je to vlastně souhrn základních informací o vašem zdraví. Jaké jsou vaše fyzické parametry, jaké alergie a nemoci máte, jaké léky berete, jakým jazykem mluvíte atd. Plus bezpečnostní kontakty na vaše blízké.



Takhle to vypadá z pohledu uživatele.



A takhle stejné informace uvidí záchranář v zamčeném iPhonu v případě krize, nehody…

Mapy

Jasně, při cestování potřebujete mapy, všichni máme nějaké oblíbené. Já osobně Waze na navigaci autem a Mapy.cz na turistiku (pozor, neplatí to jen v Česku, v Americe jsem potkal Američany, kteří podle nich šli, tahle aplikace dává smysl i daleko za hranicemi naší vlasti).

Své místo si našly i dlouho podceňované Apple Mapy. Postupně dorostly konkurenty a mají pár příjemných funkcí, které jsem si oblíbil při pročesávání měst. Skvělí jsou tzv. Místní průvodci. Jsou to vlastně oblíbená místa, která si dopředu připravíte, roztřídíte do složek, pak si je naráz zobrazíte a hned vidíte, v jakém pořadí dává smysl je navštívit.



Místní průvodce také můžete sdílet s rodinou, přáteli... Také Apple Mapy se dají uložit pro použití offline.

Flighty

Létáte? Pak potřebujete Flighty. Takhle jednoduché to je. Tahle aplikace spojuje několik zdrojů, takže máte k dispozici maximum informací o vašem letu. Přitom nezahlcuje, ty správné informace servíruje ve správný čas, všechno je přehledné a intuitivní. Vývojáři si také dávají záležet na využívání nových softwarových možností, takže na lockscreenu svítí Live Activities, to nejdůležitější stále vidíte v okénku Dynamic Island.

Letové mapy, živé sledování, předpověď zpoždění na den cesty, odhadovaný čas potřebný na cestu k bráně. U vašich letů vede dlouhodobé statistiky, v jiném režimu můžete sledovat i jiné lety, takže vám pak dorazí notifikace například o tom, že někdo z rodiny právě přistál, na kterém terminálu a jak se tam dostanete pro případ, že je jedete vyzvednout. Atd. atd. Skvělá aplikace. Ne nadarmo vyhrála App Store Editor's Choice a Apple Design Award 2023.



Aktuálně nikam neletím, takže vám toho z Flighty moc neukážu, ale aspoň ukázka statistiky. Další funkce si prohlédněte v AppStoru.

Drobnosti závěrem

Když odskočím z domovské časové zóny, rozsvítí se mi na lockscreenu její aktuální čas, což usnadňuje komunikaci s rodinou.

Platforma FindMy/Najít je skvělá a své uplatnění najde i při cestování. Dejte si AirTag do zavazadla a budete mít o jeho pohybu daleko přesnější informace, než vám kdy poskytne aerolinka. Potřebujete se o takovou informaci dělit? AirTag, nebo i svoji polohu můžete sdílet s blízkými, aby o vás na cestách neměli strach.