ChatGPT i v chytrých hodinkách? Proč ne. Black Shark S1 Pro navíc mají netradiční design i funkce

Herní značka Black Shark uvedla svou další generaci chytrých hodinek pro hráče, která se pyšní dvěma zajímavými funkcemi. Mimo hranatějšího tvaru najdeme ve specifikacích hodinek i podporu ChatGPT! Výrobce je sice zatím skoupý na slovo, zatím to ale vypadá tak, že budou mít hodinky hlasového asistenta, který bude v určité formě doplněný umělou inteligencí. Další zajímavou funkcí Black Shark S1 Pro je to, že vám hodinky, speciálně při hraní her, hlídají zdravotní funkce, a dokáží nositele upozorňovat na výraznější změny.



Black Shark S1 Pro dostaly ChatGPT, bohužel jim však chybí GPS

Hodinky dostaly do výbavy 1,43" AMOLED displej s rozlišením 466 × 466 pix, 60Hz obnovovací frekvencí a jasem až 600 nitů, a zvýšenou odolnost IP68. Díky podpoře Bluetooth 5.3 a na těle umístěném mikrofonu a reproduktoru v hodinkách vyřídíte i telefonní hovory, na jedno nabití mají hodinky vydržet až 15 dní. V hodinkách běží uzavřený operační systém FreeRTOS, jehož součástí je nepřetržité měření srdečního tepu, okysličení krve a evidence sportovních aktivit. Hodinky současně dokáží sledovat až stovku sportovních režimů. GPS ve výbavě hodinek bohužel chybí.

Hodinky se nabízí v černým a modrým rámečkem okolo ciferníku, a na stránkách výrobce stojí 69 dolarů včetně daně (tj. cca 1 500 Kč). I přes cenu v dolarech jsou hodinky evropským zájemcům doručovány ze skladu v Polsku.

Představení hodinek Black Shark S1 Pro:

Zdroj: Blackshark