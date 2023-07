ChatGPT si brousí zuby na Android. Už teď lze aplikaci s populárním chatbotem předběžně zaregistrovat

Aplikace ChatGPT je už od konce května dostupná v systému iOS, a zvládá prakticky to stejné, co na desktopu. U iPhonů aplikace za první týden vygenerovala půl milionu stažení, a podobná čísla (ne-li vyšší) se očekávají i u Android verze aplikace, která se má do mobilů dostat už příští týden. Uskupení Open AI přitom ještě před pár dny nevědělo, kdy vydá verzi pro Android, jenže stačily jen spekulace okolo AI Enginu od Applu, který ještě ani neví, co s ním bude dělat, a Android verze je doslova za rohem...

Aplikace ChatGPT přinese na Android to stejné, co je už nyní k dispozici u iPhonů nebo ve webové aplikaci. Počítá se i se synchronizací účtů napříč různými zařízeními, takže konverzace a nastavení budou sdílená u vašich zařízení. Jenže, aplikace by se měla v první vlně dostat zatím jen do USA, odkud by se měla cca po týdnu začít postupně rozšiřovat i do dalších koutů světa.



ChatGPT bude v Androidu vypadat úplně stejně jako v iOS. Zmizí jen napojení na Siri, místo toho očekáváme komunikaci mobilní aplikace s Google Assistantem

Mobilní aplikace ChatGPT bude distribuována bezplatně, najdete v ní rychlé odpovědi, rady na míru, kreativní inspiraci, profesionální rady, možnost naučit se něco nového, a spoustu dalšího. Čekání na aplikaci můžete vyplnit alespoň její předregistrací. V ten moment, kdy bude aplikace dostupná i v Česku, vám na smartphonu přistane notifikace upozorňující na její možné stažení.

Zdroj: Open AI