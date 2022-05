Chatovací aplikace za předplatné. Mají vůbec smysl? První takový pokus už je na obzoru

Za poslední roky jsme si zvykli předplácet různé služby. Platíme si za streaming hudby, filmů či her. Předplácíme si cloudové úložiště, obsah k prémiovým článkům a spoustu dalšího. Co ale komunikátory? Ty až na výjimky s pokročilým šifrováním typu Threema a další jsou od nepaměti zdarma. I to se ale může změnit.



Jednou z představených funkcí, která by měla být součástí předplatného jsou prémiové samolepky a reakce.

Jak to vypadá, o zavedení předplatného reálně uvažuje chatovací aplikace Telegram. Ta se ve své skupině podělila ukázkou chystaného předplatné Telegram Premium. Aplikace se sice za poslední roky ohromně rozšířila a na kontě už má miliardy stažení v obchodech s aplikacemi, ovšem její tvůrci stále marně hledají cestu, jak ji pořádně monetizovat.

Telegram Premium může být řešení, ale otázkou je, co by vlastně uživatelům přinesla navíc. Možností je určitě hodně, nicméně prezentované ukázkové video zveřejněné ve skupině Telegram Beta budí velice rozporuplné reakce. Součástí prémiového balíčku by podle něj totiž byly hlavně placené samolepky a nové typy reakcí na zprávy.

Mají menší messengery šanci přežít?

Otázkou je, zda to není trochu málo a co vůbec by vlastně chatovací aplikace mohla přinést za poplatek, aby předplatné vlastně dávalo smysl. Vyšší bezpečnost? Nové exkluzivní funkce? Jenže jaké a chtěl by je někdo používat? Telegram také může tvrdě narazit, jelikož existuje spousta alternativ, jako například Signal, nebo WhatsApp, které dnes nabízí srovnatelné nebo lepší zabezpečení, ale placený obsah nemají.

Na druhou stranu, nejde o úplně nečekanou novinku. O placených funkcích Telegram uvažuje už dlouho. Ostatně už v roce 2020 jeho tvůrce Pavel Durov uvedl, že aplikace bude muset brzy začít generovat zisk, jinak by mohla dopadnout jako WhatsApp, kterou kvůli její finanční situaci nakonec snadno koupil tehdejší Facebook (dnes společnost Meta).

První ukázka beta verze Telegram Premium:

Zdroj: Telegram