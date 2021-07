Chcete chytré hodinky zadarmo? Cvičte 3 týdny podle plánu a jsou vaše

K velmi zajímavé propagační akci se uchýlila značka Mobvoi, která na trhu nově nabízí chytré hodinky TicWatch E3 se systémem Wear OS. Pokud si hodinky objednáte přímo z evropského e-shopu do 18. července, máte měsíc na to, abyste splnili cvičební plán. A v závislosti na tom, jak se vám povede, můžete dostat zpět 20, 50 nebo rovnou 100 procent částky, kterou jste původně zaplatili. Chcete chytré hodinky zadarmo? Máte možnost, která se už nemusí nikdy znovu opakovat...

V rámci 21 dní po obdržení hodinek (nejpozději do 18. srpna) musíte každý den (včetně svátků a víkendů), absolvovat minimálně 20minutové HIIT cvičení s průměrným srdečním tepem přes 130 bpm. Pokud se vám to povede 10 dní po sobě, vrátí vám Mobvoi 20 % z ceny hodinek. Při patnácti dnech to dělá polovinu pořizovací ceny hodinek, pokud vydržíte u této výzvy 18 dní po sobě, dostanete zpět celou pořizovací částku hodinek. Ty na e-shopu Mobvoi stojí 200 eur, tj. cca 5 135 Kč, s bezplatným poštovným s dodáním do dvou až čtyř dní na území EU. Hodinky kupované jinde, např. v českých obchodech, nemohou být do akce zařazeny.

Nastavení cvičebního režimu pro účely challenge:

A jaký je následný postup?

Na svém Twitteru oznamte, že začínáte challenge. Je třeba nahrát foto či video unboxing hodinek, přidat tag #hiitchallengewithTicWatchE3 a označit tři vaše přátele a také oficiální kanál Mobvoi

Od doby oznámení se počítá 21 dní určených pro cvičení

Každý den je třeba dokončit 20minutové HIIT cvičení (High Intensity Interval Trainging) u hodinek TicWatch E3. Přejděte v nich do aplikace TicExcercise a zvolte High Intenzity. Výstupy z ukončených HIIT cvičení je třeba sdílet každý den s Twitterovým účtem @Mobvoi_Official. Každý den se započítá maximálně jen jedno HIIT cvičení

Po 21 dnech nepřetržitého cvičení (před 18. srpnem) pošlete přímou zprávu oficiálnímu účtu Mobvoi se žádostí o prověření denních check-inů a celkových výsledků této challenge

Do jednoho měsíce obdržíte zpět 10, 50 nebo 100 % pořizovací ceny hodinek přes PayPal

Jak sdílet denní výstupy z HIIT cvičení?

Hledáte inspiraci pro cvičení? Mobvoi každé pondělí na svém Twitteru (od 19. července) zveřejní týdenní cvičební plán, který pro vás může být odrazovým můstkem. Kompletní podmínky a detaily challenge s hodinkami TicWatch E3 si můžete přečíst zde.

Představení chytrých hodinek Mobvoi TicWatch E3:

Zdroj Mobvoi