Chcete fotit ryby iPhonem? Apple se chystá na ovládání telefonu pod vodou

Mobilní telefony by měly být nejen voděodolné, ale pod vodou by je mělo být možné také ovládat. Těmito myšlenkami se vážně zabývá Apple a už vymyslel, jak by to mělo fungovat. Prozradily to patentové přihlášky, které aktuálně schválil americký patentní úřad.

Na nové patenty upozornil web PatentlyApple, který se hlídáním novinek v této oblasti zabývá. První z patentů řeší funkčnost telefonu a uživatelské prostředí při ovládání pod vodou, druhý se zaměřuje na fotografování telefonem pod vodou.

Čekejme dechberoucí podvodní fotky

Patenty řeší jak hardwarovou stránku, která se zabývá například citlivostí displeje na dotyky prstů pod vodou, tak softwarovou, která vhodně přizpůsobí uživatelské prostředí pro použití pod vodou nebo uzpůsobí zpracování fotografií.

Základem je ale schopnost telefonu rozeznat, v jakém prostředí se vlastně nachází. Pokud rozezná, že se nachází pod vodní hladinou, přepne se do podvodního módu. Pokud budete jen ve vlhkém prostředí nad hladinou, přizpůsobí se tomu zase trochu jinak. A jiné uživatelské prostředí a odezvy displeje nastanou v případě suchého prostředí.

Patent předpokládá, že telefon v podvodním režimu bude schopný detekovat také hloubku ponoru a teplotu vody. Tyto informace se mohou zobrazovat na displeji. Hlavně díky nim telefon může odhadnout, v jakém prostředí se nachází, a tomu může lépe přizpůsobit nastavení expozičních parametrů fotoaparátu. Při běžném focení pod vodou totiž zpravidla snímky z běžných fotoaparátů vycházejí mdlé – a můžeme předpokládat, že iPhone nabídne velmi líbivé podvodní fotografie. S jejich výslednou úpravou pomůže umělá inteligence, která však bude pracovat o to lépe, o co víc informací k fotkám bude mít.

Vydrží iPhone pod vodou? Ano, i rok

Mohlo by vás napadnout, zda jsou iPhony natolik voděodolné, aby vydržely nejen namočení pod vodu, ale aby pod vodní hladinou dokázaly i trvale fungovat. Tomu jde ale naproti jiná aktuální zpráva z Tchaj-wanu, kde uživateli před rokem při paddleboardingu upadl iPhone do jezera. Jednalo se o iPhone 11 Pro a po roce, kdy jezero vyschlo a umožnilo iPhone vylovit, znovu nastartoval a byl funkční. A podobných příběhů už je známo více, připomeňme například iPhone X vylovený z řeky: