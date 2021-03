Chcete Instagram bez reklam? Zkuste verzi Lite, v telefonu zabere jen 2 MB

Odlehčené verze aplikací přijdou vhod uživatelům s menší pamětí telefonu, nižším datovým tarifem nebo zkrátka těm, kteří nepotřebují všechny funkce a vystačí si se základem. Na scénu se po několika letech vrací Instagram Lite – očesaná aplikace jedné z nejpopulárnějších sociálních sítí. Uživatelé Androidu si ji možná pamatují, do telefonů se poprvé podívala v roce 2018. Pak ji ale firma z Google Play zase odstranila.

Nyní se chystá návrat Instagramu Lite, jeho vlastník Facebook to oznámil na svém blogu. Aplikace bude dostupná ve 170 zemích, tedy prakticky po celém světě. Instalátor bude mít velikost pouhé 2 MB, což je zlomek proti zhruba 30 MB velké plnokrevné verzi. Výměnou za menší zábor paměti telefonu a nižší datovou náročnost se ale uživatelé budou muset rozloučit s některými funkcemi, např. nákupy přes Instagram, datově náročné animace nebo AR filtry.

To podstatné – fotky, videa, posílání zpráv, stories a dokonce i delší videa Reels – zůstane v Lite verzi zachováno. Velkou bonusovou výhodou je prozatím i absence reklam. Časem chce ale Facebook nějakým způsobem monetizovat i tuto „nízkotučnou“ verzi Instagramu, uvádí The Verge. Aplikace Instagram Lite je zdarma a určena bude stejně jako v roce 2018 pouze pro operační systém Android. Do Google Play Storu se má dostat v nejbližších týdnech.