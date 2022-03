Chipolo Card Spot je jako AirTag do peněženky. Má praktičtější tvar a podporuje funkci Find My

Na trhu dnes už existuje řada trackerů, které se dají využít k vypátrání ztracených klíčů, peněženky nebo jiných osobních věcí. Trh loni lehce ovládl Apple se svým AirTagem, který má jako hlavní výhodu silnou síť o milionech zařízení v rámci služby Find My. Firma ji nakonec zpřístupnila i třetím stranám, a tak dnes na trhu existuje i několik dalších zajímavých „neapplovských“ řešení.

Právě takovým případem jsou i produkty firmy Chipolo. Kromě tradičních přívesků na klíče přišla i s verzí trackeru Card ve tvaru karty, kterou si může uživatel vložit do peněženky místo kreditky. Je to praktičtější, než do peněženky vkládat relativně tlustý „žeton“, navíc ne každý má v peněžence přihrádku na drobné. Card byla donedávna k dispozici pouze pro Android, kde pracuje s vlastní nainstalovanou aplikací.

Letos v lednu ale přišel průlom pro zařízení s iOS. Chipolo vydalo i odvozenou variantu Card Spot, která zachovává kompaktní rozměry s placatým tělem o šířce jen 2,4 mm a navíc podporuje službu Apple Find My, což je klíčové hlavně po stránce zapojení se do vyhledávací sítě s mnohem větším počtem uživatelů. Navíc není třeba instalovat žádná další aplikace.

Pomocník o velikosti kreditky

Card Spot lze spárovat s iPhonem a přiřadit rovnou do aplikace Najít (Find My). S telefonem zvládne komunikovat na vzdálenost až 200 metrů, navíc je kartička voděodolná v rámci IPX5. Uvnitř karty je rovněž repráček, který je schopen v režimu ztráty začít vydávat hlasité upozornění pro snazší nalezení. Uvnitř se nachází integrovaná baterie s výdrží až 2 roky.

Nevýhodou u Card Spotu je, že baterii uživatel nijak uživatelsky nevymění, pouze může zařízení po vybití vrátit, čímž získá slevu 50 % na nový kus. Vše ostatní jinak funguje jako jakékoliv zařízení v rámci Apple Find My. Ztracenou kartu lze najít na mapě a navíc uživateli v případě ztráty vyskočí i upozornění na iPhonu.

Chipolo Card Spot se v zahraničí prodává za 35 Euro (850 Kč), přičemž je možné jej koupit výhodně ve dvojici, která vyjde 60 Euro (1 500 Kč). Vzhledem k tomu, že v Česku se běžně prodávají i předchozí verze Card bez Find My fungující s Androidem, dá se očekávat, že do tuzemských obchodů se časem dostane i tato novinka.

