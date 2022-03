Chloubu Androidu dostihl zub času. Unikátní náměstí se sochami robotů chátrá a je to velmi smutný pohled

Google při premiéře operačního systému Android vždy ve svém areálu v Mountain View vztyčil novou sochu. Oblasti se tak velmi brzy začalo říkat „Google Android Statues Square“, celkem zde bylo vztyčeno 18 soch s ikonickým připodobněním k cukrovinkám, které operační systém přímo v názvu provázely po několik dlouhých generací.

Google však novou sochu nepřidal již několik let, a to od dob Androidu 10, kdy inspirace sladkostmi zmizela. Sochy Android 11 a Androidu 12 už byly jen virtuální, a celému náměstí nepřidala ani pandemie koronaviru, která utlumila počet návštěvníků areálu na minimum.

V posledních několika měsících se u tohoto místa na Google mapách objevovaly jen negativní recenze. Sochy totiž byly zašlé, začaly se rozpadávat, trčely z nich dráty, takže bylo dokonce i nebezpečné se mezi nimi pohybovat. Okolo nich tedy byly vztyčeny pásky se zákazem vstupu. Obchod se suvenýry byl dávno uzavřen, na sochách se začaly objevovat instalace samotných návštěvníků Přes sochy byla přehozeny lana, kusy oděvů i improvizované roušky - nebyl to pěkný pohled.



A tak vypadá Android „náměstí“ dnes. Sochy z něj zmizely, Google je údajně renovuje a připravuje k přesunu na lepší místo. Než vymyslí, kam s nimi, budou uloženy do depozitu

Google si vzal zpětnou vazbu k srdci, a tak sochy z areálu po několika měsících odstranil. Vypadlo to, že je odveze na skládku, ale nakonec je pravdou úplný opak. Sochy se dočkají renovace a Google počítá s jejich přesunem na nové atraktivnější místo. Než toto místo najde, budou prozatím instalace uloženy do depozitu. A kdo ví, třeba se po několika letech odmlky dočkáme i další sochy Androidu, která by do zrekonstruovaného areálu mohla přitáhnout další návštěvníky...