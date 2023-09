Chrome v Androidu začne „obcházet“ cookies. Možná nastal čas na změnu prohlížeče

Prohlížeč Google Chrome se začíná vzdalovat mobilním uživatelům, a jde spíše na ruku inzerentům. Nějak takto lze popsat chystanou aktualizaci prohlížeče, která se maskuje za „aktualizaci ochrany osobních údajů“. Funkce, která je poněkud ironicky označená jako „Privacy Sandbox“, totiž primárně slouží k přechodu od cookies, které si v Evropě uživatelé mohou snadno zablokovat (alespoň ty nepovinné), k „propracovanějšímu zájmově orientovanému přístupu“, který je využitý ke sledování a zobrazení reklam.

Chrome využívá nové API Ad Topics, které vytvářil profil témat, která vás zajímají, a tomu uzpůsobuje i reklamy. Nevyužívá se tedy žádné osobní reklamní ID, na druhou stranu jej ale nijak nevypnete. Jen s ním můžete „tiše souhlasit“, a nebo přestat používat prohlížeč Chrome. Google přechod na nový model ospravedlňuje tím, že omezí množství dat shromážděných třetími stranami a sloučí uživatele do větších anonymnějších skupin, které bude prezentovat inzerentům. To sice pravda být může, jenže tím dáte Googlu přístup k vašemu kompletnímu internetovému soukromí. A Google to určitě patřičně finančně využije...



V Google Chrome (nejen) na Androidu si už budete moci brzy zapnout Privacy Sandbox. Možná, že právě to je vhodný čas na změnu mobilního prohlížeče... (Zdroj: Androidautority)

Možná, že právě to je pro spoustu uživatelů posledním impulzem k tomu, aby přešli na nový mobilní prohlížeč. Bezpečných a „ověřených“ jich je na Androidu celá spousta. Třeba mobilní Firefox ve výchozím nastavení blokuje sledovací cookies třetích stran, sledování z nainstalovaných aplikací zase efektivně blokuje i např. DuckDuck Go. Možná se budete hodně divit, o co se některé (čti - téměř všechny) aplikace pokouší...

Přechod na jiný prohlížeč vše nevyřeší

Do prohlížeče Chrome na Androidu dorazí Privacy Sandbox s budoucí aktualizací (z Chromu se tedy stane prohlížeč se zabudovaným sledováním), a na aktuální dostupnost funkce budou uživatelé informování postupně. Zatím se bude jednat o volitelnou funkci, jejíž aktivaci bude možné odložit. Ale jen do druhé poloviny roku 2024, kdy ji už nebude možné vypnout. To stejné pak platí i o desktopové verzi prohlížeče Chrome. Kdo ví, i u něj možná nastal čas na změnu.

Privacy Sandbox má podle Googlu samá superlativa:

Jenže, mobilním uživatelům nepomůže ani výměna prohlížeče. Z dokumentace Googlu vyplývá, že Privacy Sandbox bude v lehce pozměněné podobě přímo součást AOSP, tj. operačního systému Androidu. Toto řešení však nebude využívat jen data z vámi navštívených webů přes prohlížeč Chrome, ale bude sledovat i aplikace, se kterými pracujete. A to je úplně jiná reakce na funkci „Do not track“ u iPhonů, než kterou jsme původně očekávali...

Via Arstechnica, Androidautority