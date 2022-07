Chtějí být jako Apple Watch, ale za zlomek ceny. Levné kopie z Číny v reálu ocení málokdo

Naprostým vrcholem jsou chytré hodinky s pravděpodobně nejdelším názvem, jaký jsme kdy u jakéhokoliv produktu viděli. Výrobce se o hodinkách nebojí mluvit jako o stylových, a dokonce je výrobce označuje jako módní doplněk. Výrobci zřejmě přijde výrazný rámeček ve spodní straně hodinek asi jako stylový doplněk. Do rámečku výrobce umístil tlačítko pro ovládání, jelikož displej není dotykový.

V tomto článku si ukážeme některé napodobeniny Apple Watch, které lákají na zajímavé funkce i design. Tedy alespoň na první pohled. Až při detailním zkoumání zjistíte, že vše nemusí být takové, jak se tváří. A to ještě může reálný produkt vypadat ve skutečnosti jinak. Na druhou stranu tomu ale také odpovídá cena, která je proti originálu zlomková. Ty nejlevnější kopie Apple Watch stojí dokonce jen pár desítek korun.

Hodinky Apple Watch se svým příchodem před lety pomalu dokázaly nastartovat paběrkující trh chytrých hodinek. Přineslo to ale i jeden boční efekt. Hodinky se totiž podobně jako iPhone a další produkty Applu staly cílem neznámých čínských značek, které se populární hodinky od giganta z Cupertina snaží napodobit.

Překvapením je zde slibovaná silná výdrž 4-7 dní běžného používání, nebo až 30 dní v pohotovosti, o kterém by si i originální Apple Watch mohly nechat jenom zdát. Navzdory absurdně nízké cenovce 150 Kč dokonce výrobce tvrdí, že je náramek voděodolný, ač to neplatí pro plavání. Významným kompromisem je zde komplikovanější ovládání tlačítkem pod displejem. Ten totiž není dotykový.

Podobají se Apple Watch, ale ve skutečnosti nejsou ani chytré. Tak by se daly krátce shrnout hodinky Relogio, které se těm jablečným velmi podobají. Ovšem jen do doby, než rozsvítíte jejich displej. Tou je zde jen jednoduchý segmentový displej s velkou grafikou, aby byl čas dobře čitelný.

Kromě toho, že hodinky slibují zobrazení notifikací i některé zdravotní funkce jako je měření tepu zde překvapí možnost volání. To zvládnou po propojení s chytrým telefonem. Vzhledem k nízké ceně pouhých 570 Kč si výrobce také dal práci s certifikací IP67 pro odolnost vůči vodě a prachu. Přestože jde o čistokrevnou Čínu, výrobce se dokonce na Aliexpressu chlubí podporou češtiny, a to jak přímo na hodinkách, tak v obslužné aplikaci na telefonu.

Hodinky jsou dokonce rozbíratelné, takže z nich můžete vyjmout a vyměnit baterii nebo vložit fyzickou SIM, což u chytrých hodinek nebývá běžné. Překvapivá je i integrovaná selfie kamerka s VGA rozlišením. Vrcholem však je to, že hodinky sice jsou kompatibilní s iPhonem i Androidem, ale hned v popisku se dozvíte, že některé nabízené funkce ve skutečnosti vůbec nefungují nebo na některé z platforem mohou zlobit. Hodinky se prodávají za 381 Kč.

Hodinky s názvem Plus Smart Watch jsou jednoznačně nejbizarnějším kousek v celém výběru. Narozdíl od jiných, které se v prezentované grafice snaží napodobit originál od Applu jdou tyto vlastní cestou. Už na prezentovaných renderech působí lacině a vůbec se nestydí za exotické prostředí systému, které odpuzuje už na první pohled.

Přiblížit se Applu výrobce pokusil alespoň ciferníky, kde ten hlavní velmi připomíná modulární ciferník z Apple Watch. Lákadlem má být i měření srdečního tepu i spánkové aktivity, ovšem je zde trochu zarážející uvedená kapacita baterie pouhých 70 mAh, která by pro podobné aktivity nemusela stačit. Velmi bychom pochybovali i nad uváděnou výdrží 5 dní při běžném provozu. Výhodou je alespoň certifikace IP67, která se jistě projevila na sebevědomé ceně 640 Kč.

Apple Watch z alternativní budoucnosti

Tato kopie hodinek Apple Watch je originální v tom, že se výrobce evidentně snažil být tak napřed, že vsadil na spekulace. Hodinky mají totiž design, jaký měly mít loni podle všech spekulací nové hodinky od Applu. Tedy tělo s plochými boky. Výrobce dokonce zkopíroval i dva velké průduchy na levém boku, které v uniklých renderech loňských Apple Watch byly.



Takto by mohly vypadat Apple Watch Series 7, kdyby měly design, jako tvrdily některé mylné úniky.

Bohužel pro firmu tento design v Cupertinu zatím stále nepoužily a tak tyto hodinky mohou být spíše ukázkou toho, co u Applu přijde v budoucnu. Počítat zde ale musíte s jednodušším zpracováním. Vtipné je, že se výrobce snaží chlubit i funkcemi, které pravděpodobně neumí. Leda, že by v Číně dokázali měřit krevní tlak nějakým zcela novým senzorem, který není na snímcích vidět. Kromě toho ale mají skutečný senzor srdečního tepu a chlubit se můžou i velkým 1,69“ displejem. Otázkou je, co ale zákazníkovi za 655 Kč ve skutečnosti dorazí.