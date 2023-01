Chtějte hodně muziky za málo peněz. Tyto požadavky by měl v roce 2023 splňovat každý mobil

Zdražování je dnes vidět doslova na každém kroku, od energií až po potraviny, a tak se snažíme šetřit, co to jde. Jednou z oblastí, kde se dají ušetřit tisíce, jsou smartphony. Jenže, pokud vybíráte z levných telefonů, jsou jejich specifikace často velmi nekonzistentní. V segmentu zařízení pro nenáročné uživatele narazíte ještě dnes na HD displeje, na telefony bez rychlého dobíjení, na zařízení, v nichž běží Android 10, nebo je zase nabíjíte přes obstarožní microUSB konektor. A o 2Mpx „portrétovém“ fotoaparátu raději ani nemluvě...

A proto chtějte víc! Píše se rok 2023, nejsme v roce 2018, a podle toho je také třeba vybírat a hodnotit levné telefony. Buďte nároční, chtějte za své peníze co nejvíce, jenže, jak poznat, který levný telefon je vybaven „tak akorát“, a u kterého výrobce použil všechny nepotřebné součástky, které se mu pár let válely ve skladu? V článku si ukážeme specifikace, které by měl splňovat atraktivní levný smartphone v roce 2023. Nechtějte nic méně, ale rozumný základ, na němž se dá stavět. Jaká je tedy podle nás minimální konfigurace „smysluplného“ smartphonu pro rok 2023?

Full HD už berte jako standard

Nehleďte na jakékoliv výmluvy výrobců, v roce 2023 už musí být displej s rozlišením Full HD+ brán jako absolutní standard. U drobnějších displejů sice rozlišení HD+ zase až tak nevadí, jenže pokud se úhlopříčka dostane na 6,2 - 6,5 palce, je nedostatečná jemnost displeje dost výrazná. A to zejména u méně kvalitních displejů. Zobrazovací panel je přitom nejdůležitější součást telefonu, na kterou se budete dívat ve dne v noci, a měli byste používat telefon, na jehož displeji vidíte vše pěkně ostře.



Displej s rozlišením Full HD by dnes měl být absolutní samozřejmostí, 90Hz je pak třešničkou navíc

V levnějších zařízeních převládají obyčejné 60Hz panely, tu a tam však už vyskakují první vlaštovky s 90Hz displeji. A každý Hertz navíc se počítá, protože vám uživatelské rozhraní přijde opticky svižnější. To sice papírově vypadá nejlépe u těch nejvybavenějších smartphonů, ovšem rozdíly v plynulosti uživatelského rozhraní poznáte v praxi nejlépe právě u těch nejlevnějších telefonů, u nichž se na zbývajícím hardwaru šetřilo.

Na zadní straně telefonu byste měli čekat minimálně dva fotoaparáty, které skutečně využijete. A tím rozhodně nemyslíme 2Mpx či 5Mpx „mazací“ snímače pro portrétové focení či 2Mpx makra s hrůzostrašnou kvalitou. To jsou úplně zbytečné přídavky, které jen zabírají prostor daleko lépe využitelnému ultraširokoúhlému snímači. Nedejte ani na marketing, 50Mpx foťák u levného telefonu rozhodně není žádnou zárukou kvality, hodně totiž závisí na použitém obrazovém koprocesoru a na post-processingu. Kombinace 12 + 5 Mpx nebo 12 + 8 Mpx může mít klidně daleko lepší využitelnost.



I v případě čtyřfoťákových telefonů je třeba ze zad zdánlivě „umazat“ dva objektivy. Makro a portrétní objektiv jsou u levných telefonů prakticky k ničemu. V první případě nafotíte rozostřené a rozmazané „detaily“, v případě druhém je mnohdy daleko kvalitnější rozmazání fotek pomocí umělé inteligence

Na rozlišení selfie kamerky u levných zařízení až tak nezáleží. Pokud se nejedná o VGA či 2Mpx snímač, můžete sáhnout po jakémkoliv telefonu. Vyšší rozlišení selfie má výhodu jen na papíře, všechny přední foťáčky totiž u levných Androidů nemají stabilizaci ani automatické ostření, a tak je jejich kvalita rámcově srovnatelná. Některé modely umí pořizovat selfíčka o trochu lépe, jiné zase o něco hůře.

Rychlejší dobíjení a 5G čipset

Zatímco ještě před pár lety byla 5 000mAh kapacita baterie určena jen pro nejvybavenější telefony, množství funkcí a čas strávený u telefonu znamená, že byste ani u levných Androidů neměli jít pod tuto kapacitu. Musíte totiž brát v potaz i to, že levnější modely nemají až tak energeticky efektivní čipsety, a tak se každá miliampér hodina počítá.



Baterie o kapacitě 5 000 mAh by měla být, zejména u levného telefonu, absolutní základ

A co rychlé dobíjení? I levnější telefony se mohou nabíjet trochu rychleji, než je základních 10 Wattů. Pokud to jen možné, chtějte telefon alespoň s 15W dobíjením. Nebo máte v dnešní době ještě čas na to, abyste měli telefon dvě a půl až tři hodiny na nabíječce? Rozhodně volte telefon s USB-C, přemýšlet nad telefonem s microUSB, který je o pár stovek levnější, nestojí za to.

MicroUSB už je dávno za zenitem, EU o USB-C rozhodla jako o univerzálním konektoru, který bude za necelé dva roky ve smartphonech povinně. Vše bude mít USB-C, proto z výběru odstraňte veškeré telefony s microUSB. Už jen tento konektor ukazuje na telefon starší koncepce (zřejmě se součástkami, které byly delší dobu na skladu), a ten si rozhodně pořídit nechcete.

To stejné platí i o čipsetech Unisoc, které jsou často používané u levnějších Androidů. Jedná se jen o převlečené procesory Spreadtrum, které měly už před lety hodně špatnou pověst. A pokud vám jde alespoň trochu o výkon telefonu, měli byste se jim vyhnout velkým obloukem. To stejné platí i o Exynosu 850, jiné čipsety od Samsungu jsou na tom výkonově o něco lépe.

Jaký čipset vybrat jako minimum pro rok 2023? U Snapdragonů chybu neuděláte, géčkové Mediateky mohou také dobře posloužit, jenže u nich pozor na to, že na první pohled podle označení nepoznáte, že se jedná třeba o pět let starý čipset. Za nás bychom volili minimálně Mediatek Helio G90, v ideálním stavu koukejte minimálně po Mediatku Dimensity 700 s podporou 5G sítí. To, že teď nejste v dosahu 5G sítí nebo nemáte datový tarif, neznamená, že za rok nebo dva nebudete potřebovat rychlá data. I levný telefon vám přitom může vydržet déle, než dva roky, tak proč se omezovat?

Paměti, konektivita a operační systém

Ač bychom vám rádi doporučili 32GB paměť jako základ, mobilní svět se už dávno posunul do té míry, že vám ani 64GB nemusí stačit. Není totiž nic horšího, než nepoužitelný Android kvůli paměti, která je naplněná k prasknutí, a to přesto, že už jste z telefonu smazali všechno, co šlo. Pokud u levnějších zařízení přivřeme oči, volte kombinaci 64GB interní paměti a microSD karet. Na ně si můžete ukládat fotky, zatímco interní paměť (cca 50 GB volného místa) vám zbude na instalované aplikace.



64GB paměť vám bude stačit. Tedy za předpokladu, že má vybraný telefon slot pro microSD karty

Operační paměť by vás rozhodně neměla brzdit, minimem by měla být kapacita 4 GB. Nic menšího nechtějte, za úsporu pár stovek to rozhodně nestojí. U levných telefonů se do výbavy občas dostává FM rádio, ovšem sluchátkový jack by u většiny levných Androidů ještě neměl chybět. Tato „móda“ ve zbytečných čistkách 3,5mm audiokonektoru zatím probíhá jen ve vyšší a střední třídě, a do těch nejlevnějších pater se, v globálním měřítku, zatím nedostala. Najdou se však i levné telefony, kterým už analogový audio konektor schází.

Mít a nemít telefon s NFC, to je safra velký rozdíl. Už několikrát se nám stalo, že peněženka zůstala doma, a telefon byl jedinou možností, jak u pokladny zaplatit. Chybějící NFC dnes nejde rozumně obhájit, pokud jej telefon nemá, poohlédněte se jinde. Čtečka otisků je taktéž rozumný požadavek, ovšem zatím jsme na trhu nenarazili na modely, kde by čtečka otisků, minimálně v bočním tlačítku nebo na zádech, chyběla.



Levné telefony nemají NFC? Najděte si ten, který se nepotřebuje vymlouvat

Operační systém je známkou toho, kdy se vlastně telefon dostal na trh. Výběhové modely budou mít ve specifikacích na e-shopech Android 10 nebo Android 11. Je zřejmě, že po vybalení z krabice vás čeká update na novější verzi systému. To však znamená i to, že v horizontu dalších let už zřejmě žádný větší update na telefon nepřijde. A to se nebavíme o bezpečnostních aktualizacích...

V roce 2023 tedy chtějte telefon, v němž od vybalení běží Android 12 nebo Android 13. Doba softwarové podpory je u levnějších Androidů omezená, telefony dostávají bezpečnostní záplaty méně často, než dražší modely, a tak se hodí mít v době pořízení alespoň co nejaktuálnější systém. Myslete také na to, že softwarová podpora se výrazně liší i mezi značkami výrobců. U některých nejsou levné modely aktualizovány prakticky vůbec, jiné značky zase mezi pořizovacími cenami telefonů nedělají zase až takové rozdíly

O všem rozhoduje cena

V návaznosti na výše uvedené specifikace, které by podle nás měl mít v roce 2023 „rozumný“ levný smartphone, jsme se pokusili odhadnout i cenovou hladinu, na které podobná zařízení startují. Samozřejmě si můžete vybrat i levnější stroje, které absolutně nenáročného uživatele zřejmě plně uspokojí. Jenže, pokud budete chtít od telefonu jen něco málo navíc, narazíte na nekvalitní displej, zbytečné fotoaparáty, pomalé nabíjení, nedostatečně výkonný čipset či na nízkou kapacitu operační paměti a úložiště...

A touto cenovou hladinou jsou zhruba 4 500 Kč. Právě v této cenové relaci najdete nejlevnější telefony, které „stojí za to“. Modely, které nejsou jen recyklátem starých komponent, ale zařízení, která byla primárně navržena jako levné stroje, ovšem se slušným hardwarem na prvním místě.

Pokud bychom se měli řídit přesně podle našeho seznamu, ideálnímu levnému smartphonu se nejvíce blíží čtyři níže uvedené modely. Motorola Moto G32 má snad úplně vše, dokonce ještě větší úložiště a 90Hz displej, jenže nepodporuje 5G sítě. Ty zase zvládá Realme 8 5G, ale už po vybalení nedostanete nejaktuálnější Android. Jedním dechem je však třeba dodat, že výrobce už pro telefon nabízí OTA update na Android 13, takže po jeho instalaci bude telefon aktuální.

Redmi 10(2022) má taktéž vše potřebné, navíc je ještě infraport a voděodolnost IP53. I přesto, že se telefon dostal na trh v roce 2022, má stále starší Android 11. Poco M5s je zase jedním z mála levných telefonů, které do výbavy dostaly AMOLED displej. Jenže, stejně jako u Redmi 10, chybí podpora 5G sítí. I v cenové hladině 4 500 Kč tak musíte učinit kompromisy, které však nejsou natolik výrazné jako u podstatně levnějších telefonů. Konečně se ale bavíme o telefonech, které už mají z hlediska dlouhodobého používání větší smysl, než levnější modely.

Motorola Moto G32 katalog rozměry a hmotnost: 162 × 74 × 8,5 mm, 184 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 128 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 6 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 680 (8× Kryo 265, 2 GHz, 6nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 60 %

vybavenost cena: 3 890 Kč

Realme 8 5G 64GB katalog | recenze rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 8,5 mm, 185 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 700 5G (8× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 62 %

vybavenost cena: 3 990 Kč až 5 490 Kč

Redmi 10 (2022) 64GB katalog rozměry a hmotnost: 162 × 76 × 8,9 mm, 181 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Helio G88 (8× Cortex-A75, 2 GHz, 12nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 50MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 60 %

vybavenost cena: 4 690 Kč