Chtěl se srovnávat s iPhonem, místo toho se ztrapnil. Nothing si při natáčení videa nepohlídal správné nastavení

Značka Nothing má doslova z ostudy kabát. V rámci probíhající mediální kampaně, během které postupně odhaluje detaily ze specifikací připravovaného telefonu Nothing Phone (3a), došlo k zajímavé situaci. Nothing se rozhodl porovnat možnosti natáčení videa mezi dosud nepředstaveným telefonem a iPhonem 16 Pro Max. Kvalita stabilizace (a současně i videa samotného) původně vyzněla výrazně ve prospěch Nothingu, ale už za několik hodin bylo vše jinak a značka se musela omluvit.



Srovnání stabilizace u iPhonu 16 Pro Max (nahoře) a Nothing Phone (3a). Už kvalita detailů napovídá, že něco špatně

Celá situace je zdokumentována na videu, které je stále dostupné na YouTube kanálu Nothingu. Nothing jej koncipoval jako srovnání telefonů z odlišných cenových kategorií, přičemž chtěl dokázat, že i levnější telefon může konkurovat nejdražšímu iPhonu. Video to skutečně naznačovalo, nebýt jednoho podstatného detailu - zatímco Nothing Phone (3a) natáčel hlavním snímačem, u iPhonu byl použit ultraširokoúhlý objektiv, který je pro natáčení videí obvykle nejméně vhodný. Vyznačuje se větší zrnitostí a horší stabilizací. Nothing sice kvalitu videa přímo nekomentoval, ale i laikovi bylo na první pohled zřejmé, že kvalitnější a stabilnější záběry pocházejí z telefonu Nothing.

Přešlap nebyl plánovaný

Britská značka navíc uvedla, že kvůli „férovému“ souboji snížila rozlišení záznamu z iPhonu na 4K při 30 fps, ale na použití stejného objektivu u obou telefonů „zapomněla“. Takový marketingový přešlap by se však na této úrovni rozhodně neměl stát. Asi nikdo neočekával, že Nothing Phone (3a) překoná ve kvalitě videa nejvýkonnější iPhone, spíše se předpokládalo, že bude důstojným soupeřem s relativně slušnou kvalitou záznamu. Podezřele vyšší kvality videa na straně Nothingu si všimla i komunita, a tak musela značka přiznat pravdu.

Připnutý komentář na YouTube zní v překladu takto: „Zdravíme všechny, celý den jsme natáčeli všemi objektivy (někdy i na kole při držení jednou rukou na hrbolaté silnici) a při úpravách byl při srovnání stabilizace videa omylem použit klip natočený ultraširokoúhlým objektivem iPhonu 16 Pro Max místo záběru jeho standardním objektivem. Nebylo naším záměrem uvést vás v omyl a budeme opatrnější, abychom zajistili důkladnější kontrolu při budoucích srovnáních. Vážíme si toho, že nás všichni vedete k odpovědnosti!“

Srovnání Nothing Phonu (3a) a iPhonu 16 Pro Max:

Nothing později zpřístupnil srovnání fotek a videí v plném rozlišení, které jen potvrdilo původní předpoklady. V jednu chvíli se tak Nothing iPhonu tak trochu vysmál (už dříve na sociální sítí X zesměšnil dvojitý objektiv iPhonu 16e), a poté si musel sám sypat popel na hlavu. Ale i to je marketing.

Zdroj: Nothing