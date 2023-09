Chtěli být první, ale neodhadli situaci. Svět je plný krytů pro iPhone 15 Pro, které na něj přesně nepasují

Výrobci mobilního příslušenství vyvíjí pouzdra na nové telefony s předstihem, aby pro ně mohli vyrobit třeba doplňkové kryty. A to bez exaktních informací od výorbce, ale jen podle odhadů u spekulací. U iPhonů 15 se sice hovořilo o tom, že by telefony mohly místo bočního jezdce dostat akční tlačítko, nebylo to však stoprocentní. A když bylo nutné se při výrobě krytů rozhodnout, volili někteří výrobci výřez pro bočního jezdce, tedy stejně, jako v minulosti. Nevěřili, že se Apple ke změně odhodlá, a teď řeší následky svého rozhodnutí.

Příkladem za všechny může být firma Peak Design, jejíž zakladatel se na Redditu podělil o myšlenkové pochody, které stály za výrobou krytů pro iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. Firma zvolila zlatou střední cestu, protože si nebyla jistá, po startu prodejů iPhonů však přiznává, že současná podoba má od ideálu hodně daleko. Zatímco přes výřez by šel boční jezdec efektivně přepínat třeba nehtem, za současné konstelace lze akční tlačítko stisknout jen tehdy, když do výřezu v pouzdře hodně zatlačíte prst. A ani tehdy nemáte jistotu, že tlačítko stisknete.



Pouzdra značky Peak Design pro iPhony 15 se nabízí i v Česku, takto ale z bočního pohledu rozhodně nevypadají. Takto bude vypadat až druhá verze pouzdra, která má místo výřezu pro Action Button promačkávací tlačtíko. To ostatně dostanou zájemci i v podobě „fix kitu“, a budou si jej moci nacvaknout do stávajícího pouzdra

A zatímco někteří výrobci vsadili (správně) všechny karty na boční tlačítko, takže na krytu máte přímo promačkávací tlačítko, jiní zvolil konzervativní přístup. Šéf Peak Designu potvrdil, že firma už prodala 30 tisíc těchto pouzder, u nichž není dostupnost bočního akčního tlačítka nijak „světoborná“. Firma tak chystá novou verzi pouzdra s tlačítkem, které má být na trhu zhruba do šesti týdnů, a stávající zákazníky za „nedokonalost“ aktuálních krytů hodlá kompenzovat.

Kompenzace od výrobce pouzder

Zákazníci si mohou své pouzdro ponechat a získal kredit v hodně 40 dolarů na nákup dalšího krytu. Alternativně mohou zvolit kredit v hodnotě 15 dolarů a k tomu přídavné „tlačítko“, které nacvaknou do průřezu ve svém stávajícím krytu. Třetí možností je výměna krytu za jeho novou podobu. Stejný postup však volí i zástupci ostatních firem vyrábějící kryty pro nové iPhony 15. Většina přepracovaných modelů však bude na trhu až v průběhu listopadu.

Pokud tedy hledáte ideální pouzdro pro iPhone, bude nejvhodnější si ještě pár týdnů počkat. Na internetu už jsme dokonce potkali i fotografie „no name“ krytů, které mají boční výřez tak nešikovně, že už při nasazení automaticky drží stisknuté boční tlačítko! Při výběru krytů pro iPhony 15 Pro a iPhone 15 Pro Max se tedy zaměřte primárně na to, jak je vlastně řešený levý bok.

