Chuť zakázaného ovoce. Svět žije skládačkami, do Evropy jich však dorazí jen minimum

Zatímco z globálního pohledu jsou telefony skládací konstrukce prakticky zaběhnutý trend, u něhož máte velkou možnost výběru, lokálně se stále bavíme jen o několika málo značkách. A, i když všichni čínští výrobci vyhlašují útoky na konkurenci, jakmile přijde na lámání chleba, nabídnou svá skládací zařízení pouze v Číně. A zbytek světa si musí nechat zajít chuť. Nejdříve Čína, poté zbytek světa. Za omezenou dostupností smartphonů hledejme čínský Nový rok Co hledat za tím, že čínské značky nechtějí své skládačky poslat do Evropy, aby zde konkurovaly Samsungu a Motorole? Pokud by čínské značky nastavily nižší cenu, mohl by být trh se skládačkami v Evropě být daleko větší a pestřejší, než v současnosti. Kde je tedy zakopaný pes? Zatímco ještě před pár lety byly skládačky ukázkou technologické inovace a měly svůj „wow“ faktor, dnes už úvodní boom vyprchal a uživatelé skládacích zařízení hledají určitou formu „nadstavby“. Konkrétně čínské značky pak vidí, že je trh prémiových smartphonů v Evropě rozdělený mezi Samsung a Apple, a tak by musely investovat velké finance do reklam a marketingu, aby alespoň trochu prorazily. Jenže, za pár procent v segmentu skládaček jim to nestojí. Zůstávají tedy na domovském trhu, optimalizují náklady a i přesto mají zákazníků více než dost. Čínské „no name“ značky mobilů. Které stojí za úvahu a které radši úplně ignorovat Už jen proto, že na domácím trhu pro čínské značky není Samsung žádnou velkou konkurencí, zatímco uživatelská skupina produktů od Applu je víceméně ustálená. A to neznamená nic jiného, než to, že je nabídka skládaček na čínském trhu daleko pestřejší než ve zbytku světa. V tomto článku si tak ukážeme skládačky, které v Asii běžně používají, jenže v Česku, potažmo v Evropě, se nenabízejí. Tedy pokud nesáhnete po individuálně dovezených kusech. V několika případech se čínské značky do Evropy odhodlaly, jenže naše malá země je pod jejich rozlišovací schopnost. A to je velká škoda, protože spousta čínských skládaček by stoprocentně zaujala i uživatele v Česku. Motorola i Samsung by totiž na trhu potřebovali konkurenci jako sůl. Huawei Mate X3 Huawei v Česku naposledy prodával skládací Mate Xs 2, jenže absence Google služeb v operačním systému Android značce dlouhodobě nepřeje. Při premiéře sice Huawei sliboval, že svou skládačku nabídne i v Evropě, jenže Česko v plánech zatím chybí. Je sice možné, že se skládačky dočkáme za několik měsíců, jenže na webu značky zatím chybí i produktová karta telefonu, což by mohlo znamenat, že jej značka na tuzemském trhu z nabídky vynechá.

Do Evropy mají namířeno dvě barevné varianty Mate X3 - černá a zelená. V Česku však dostupnost tohoto telefonu potvrzená není I přesto, že Huawei u první generace Mate X používal vnější skládací displej, který chtěl ladit k dokonalosti, u Mate X3 přešel na přeci jen více „tradiční“ koncepci vnitřního skládacího a doplňkového vnějšího displeje. Navíc se jedná o jednu z nejtenčích ohýbaček, která se svými rozměry výrazně přibližuje běžným (přerostlým) smartphonům. Huawei pro Evropu. Přichází lehoučká skládačka Mate X3 a nejlepší fotomobil P60 Pro Skládačka dohání konkurenci v podobě voděodolnosti IPx8, mezi zavřenými křídly není žádná mezera i díky použitému kapkovitému pantu, který drží i v polorozevřeném stavu. Telefon má dva OLED displeje, 4 800mAh baterii s rychlým kabelovým i bezdrátovým dobíjením či trojitý fotoaparát na zádech (50 + 13 + 12 Mpx). Ve skládačce běží nadstavba EMUI 13.1 nad AOSP verzí Androidu bez služeb Googlu. Nahrazuje je ekosystém aplikací od Huawei, tedy balík HMS a obchod App Gallery. Huawei Mate X3 katalog rozměry a hmotnost: 157 × 142 × 11,1 mm, 241 g

displej: 6,4", kapacitní LTPO OLED, 1 080 × 2 504, 426 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS

paměť: 512 GB, NM Card (256 GB), RAM: 12 GB, baterie: 4 800 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android (AOSP) + EMUI

fotoaparát: 50MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 77 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Huawei v Česku aktuálně nabízí jen véčkový P50 Pocket, zda se výhledově dočkáme i Huawei Mate X3, je zatím ve hvězdách.

Honor Magic Vs Značka Honor při loňské premiéře skládačky Honor Magic Vs slibovala, že dorazí i do Evropy. Jenže, od premiéry telefonu uteklo osm měsíců, a v Česku tento model v prodeji stále není. A je otázkou, zda se to ještě někdy změní...

Skládací Honor Magic Vs měl zamířit i do Evropy, v Česku však není k dispozici ani osm měsíců od své čínské premiéry... I přesto, že skládačka „jen“ vylepšuje základní Honor Magic V, má toho co nabídnout. Telefon si zachovává štíhlé kontury a, na skládací hybridy, i nízkou hmotnost. Honor výrazně zjednodušil pant, který je však daleko odolnější, než dříve. Značka jej konkrétně testuje až na 400 tisíc ohnutí, konkurence se běžně spokojí s poloviční metou. Skládačka dostala do výbavy dva OLED displeje, vnitřní s jasem 800 nitů má 90Hz obnovovací frekvenci. Vnější 6,45" displej podporuje 120Hz obnovovací frekvence a má jas až 1 200 nitů. Navíc není tak protažený, jako vnější displej u Z Fold4, využívá poměr stran 21:9. Na zádech skládačky čekají tři foťáky (54 + 50 + 8 Mpx), zastabilizován je však pouze teleobjektiv. U 5 000mAh baterie zase postrádáme bezdrátové nabíjení (podporje pouze 66W dobíjení kabelem), což by se však mohlo podepsat pod atraktivnější cenu. Honor Magic Vs. Nejnovější skládačka Honoru nabídne styl i výkon. Dorazí i do Evropy Výkon dodává Snapdragon 8+ Gen 1, na nějž navazují pamětí 8 + 256 GB. V globální verzi skládačky už běží Android 13 s nadstavbou MagicOS 7.1 (v Evropě by nebyl problém ani se službami a aplikacemi od Googlu). Magic Vs se nabízí v černé, modré a v oranžové, a jeho evropská cena by se měla přehoupnout lehce přes 30 tisíc korun. Ve srovnání se Samsungy by se tedy jednalo o zajímavou levnější alternativu. Zatím však není jasné, kdy, a zda vůbec tato skládačka dorazí do Česka. Osm měsíců čekání znamená spíše to, že se telefonem na našem trhu zřejmě nepočítá... Honor Magic Vs 5G katalog rozměry a hmotnost: 160 × 142 × 12,9 mm, 261 g

displej: 7,9", kapacitní OLED, 1 984 × 2 272, 382 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 8 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (8× Cortex-X2, 3 GHz, 4nm)

operační systém: Google Android 12

fotoaparát: 54MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 70 %

vybavenost cena: ještě se neprodává Xiaomi Mix Fold 2 Od Xiaomi jsme si slibovali, že jeho příchod na trh výrazně zlevní skládací hybridy. Jenže, když telefon v Evropě nedorazil na pulty obchodů, s cenami se logicky nic nedělu. Jenže, i kdyby se telefon začal prodávat, se sebevědomou cenou přes 50 tisíc Kč by se stejně nic nezměnilo...

Skládací Mi Mix Fold od Xiaomi jsme si vyzkoušeli v redakci, v Česku se však do prodeje nedostal Druhá generace Foldu od Xiaomi byla oznámena vloni v srpnu a při premiéře vypadala zajímavě. Třeba díky tenkému tělu a spolupráci Xiaomi s fotoznačkou Leica. Skládačku jsme si dokonce vyzkoušeli i v redakci, jenže už v té době jsme měli potvrzeno, že do Česka nedorazí. A je to škoda, protože tato skládačka neměla mnoho kompromisů. Chyběl ji snad jen „notebookový“ pant nebo bezdrátové nabíjení. Baterie o kapacitě 4 500 mAh sice nebyla jedna z největších ve své kategorii, alespoň jste ji dobili zrychleně 67 Watty. Výkon zajišťoval Snapdragon 8+ Gen 1 s 12GB operační pamětí, trojitý fotoaparát od Leicy měl kombinaci snímačů 50 + 13 + 8 Mpx. Ohebný displej, značkový foťák, štíhlé tělo. Xiaomi Mix Fold 2 je zatím nejelegantnější skládačka Protože byl telefon určen jen pro Čínu, v prostředí tedy byla k dispozici jen čínská verze MIUI. Chybějící aplikace od Googlu jsme do ní snadno doinstalovali, prostředí navíc zvládalo efektivní práci s více okny či rychlý multitasking. Jenže, tím to všechno končí. Možná i díky vysoké pořizovací ceně se Xiaomi rozhodlo telefon v Evropě neuvést. Značce se zda daří zejména v segmentu levných telefonů, a tato image by mohla lokálním prodejům skládačky uškodit.

Oppo Find N2 Skládací „knížku“ Oppo Find N2 jsme si mohli vyzkoušet letos v dubnu, a telefon si za krátko získal naše sympatie. Leč, i jeho potkala smutná životní etapa - do Evropy se nikdy nepodívá. A přitom je to velká škoda, protože Oppo, jako jeden z mála výrobců, vidí skládací hybrid jako „knížku“, takže její vnější displej není tak protažený do výšky.

Oppo Find N2 jde jako jeden z mála cestou použitelného vnějšího displeje a kompaktnějších rozměrů skládacího hybridu Vnější 5,5" displej má konečně přijatelné rozměry po pohodlné ovládání jednoruč, u skládačky nás zaujala i příjemná hmotnost okolo 230 gramů. Po otevření máte před sebou kompaktnější tablet s poměrem stran blízko k formátu 3:2. Pant v libovolném úhlu drží jako přibitý, přesto při otevírání neklade žádný přehnaný odpor. A plusové body od nás telefon získal i za málo viditelný překlad v displeji. I tentokrát se do akce dostal Snapdragon 8+ Gen 1, kompaktnějším rozměrům skládačky musela ustoupit baterie, jejíž kapacita klesla na 4 520 mAh. I tak je to však s ohledem na rozměry skládačky evidentně maximum možného. Ještě, když se ve výbavě našlo místo i na základní bezdrátové dobíjení. Na zádech jsou připraveny tři fotoaparáty (50 + 48 + 32 Mpx), v telefonu běží Android 13 s nadstavbou ColorOS 13, která plně využívá větší displejový prostor. Příjemná kapesní skládačka Oppo Find N2. Vyzkoušeli jsme kompakt ve formě malé knížky Už jen díky málo viditelnému překladu a kompletně odlišné koncepci skládací „knížky“ je velká škoda, že Oppo tento model nedovezlo i do Evropy. Tato skládačka nás zaujala paradoxně více, než Oppo Find N2 Flip, který se do Evropy nakonec dostal. Nejprve u našich východních sousedů, dnes už véčko seženete v prodeji i v Česku. Vivo X Fold 2 a Vivo X Flip Do segmentu skládacích zařízení úspěšně nakouklo i Vivo, které už má na trhu třetí generaci skládacího hybridu a první generaci skládacího véčka. Je slušná pravděpodobnost, že ani o jednom modelu jste ještě neslyšeli, a to proto, že tyto telefon zůstaly jen na domovském trhu v Číně. Jejich premiéra se však uskutečnila vcelku nedávno, teprve letos v dubnu.

Vivo X Fold 2 je už třetí generací skládacího hybridu od Viva, ani jedna z nich se však nedostala do Evropy Vivo X Fold 2 sice oproti předchozím generacím přišel o 5× teleskopický zoom, který by byl i u aktuálních skládaček důležitou fotosoučástí, jinak ale k výbavě není moc co dodat. Design se jednoznačně povedl, displeje jsou špičkové, výpočetní výkon bez debat a ještě k tomu můžeme připočíst duální čtečku otisků prstů. Zatímco konkurence využívá čtečky otisků prstů v zamykacím tlačítku na boku, Vivo X Fold 2 má pod každým z displejů umístěný jeden ultrazvukový snímač. 4 800mAh baterii dobijete 120 Watty přes kabel nebo 50W bezdrátově. Výkon zajišťuje Snapdragon 8 Gen 2 s 12GB RAM a až 512GB úložištěm.

I véčko Vivo X Flip je určeno jen pro Čínu Véčko Vivo X Flip působí daleko „hravějším dojmem“. Designově se jedná o přímou konkurenci pro Oppo Find N2 Flip, Huawei P50 Pocket či Galaxy Z Flip4, véčko se však pyšní o dost větším 3" vnějším AMOLED displejem orientovaným na šířku. Uvnitř je připravený 6,7" skládací AMOLED displej s rozlišením Full HD+, výkon obstarává starší Snapdragon 8+ Gen 1. Přísun energie má pod palcem 4 400mAh akumulátor se 44W nabíjením přes kabel. V kruhovém fotomodulu jsou foťáky dva (50 + 12 Mpx), ostření probíhá pomocí laseru. Každá ze skládaček Vivo má něco „svého“, a je škoda, že se tyto telefony nedostaly do prodeje i v Evropě. Bez potřebné konkurence totiž půjde vývoj skládaček na starém kontinentu směrem kupředu jen velmi pozvolna.