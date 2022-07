Chyba lávky, zadarmo to nebude. Známý mobilní komunikátor láká na webovou verzi aplikace

Snapchat si na mobilu každý den otevře 332 milionů uživatelů po celém světě, a nastal čas tuto uživatelskou základnu ještě rozšířit. Snapchat si tak nově spustíte i na počítači, a vlastně na jakémkoliv zařízení, které je připojeno k internetu. Novinkou je totiž webová verze aplikace, která je uživatelům dostupná na webu web.snapchat.com. Mezi podporované prohlížeče patří pouze Google Chrome, ovšem webová stránka najede i u jiných „nepodporovaných“ prohlížečů.

Na počítači tak můžete využívat to hlavní, na co jste zvyklí z mobilní aplikace. Najdete zde chatovací vlákna včetně reakcí a odpovědí, které brzy rozšíří efekty Lens. Při hlasových a video hovorech, které pravidelně využívá zhruba sto milionů uživatelů Snapchatu, můžete využít kameru počítače místo selfie kamerky telefonu. Jenže, zadarmo to nebude...



Snapchat už si nově spustíte i na počítači, a to přes webovou verzi aplikace

Webová verze Snapchatu je totiž k dispozici jen těm, kteří si platí předplatné Snapchat+. A to aktuálně vychází na 3,99 dolaru, resp. necelých sto korun, měsíčně. A protože i toto předplatné je zatím regionálně omezené, funkci si zatím mohou vyzkoušet jen uživatelé v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Snapchat však má v plánu webovou verzi aplikace brzy nabídnout po celém světě.

Představení webové aplikace od Snapchatu:

Zdroj: Snap