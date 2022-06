Chybí vám nějaká funkce u produktů nebo služeb Applu? Můžete o ni požádat přímo na webu

Stalo se vám někdy u iPhonu, hodinek Apple Watch či jiného produktu či služby Applu, že vám nějaká funkce nevyhovovala nebo byste na ní chtěli něco změnit? Možná nevíte, že máte možnost dát Applu o svém problému vědět a firma jej pak může začít individuálně řešit. Když se takových podnětů na stejné téma sejde více, je větší šance, že se jím firma skutečně začne zabývat.



Na feedback stránce Applu je možné vybrat libovolný produkt, službu nebo aplikaci a nahlásit u ní podpoře Applu, co vás trápí.

Přesně pro tyto účely Apple provozuje web www.apple.com/feedback, kam může kdokoliv přispět. Nabídka je tematicky roztříděná, takže si můžete vybrat konkrétní produkt, aplikaci nebo službu a podpoře Applu sdělit, co vám u ní vadí, případně jaký máte problém. U dotazu je třeba uvést své jméno, e-mail, zemi a upřesnění vašeho problému.

Firma tvrdí, že čte všechny zprávy individuálně, ovšem vzhledem k tomu, že jde o globální stránku, bude počet příspěvků obrovský. Je tedy vhodné svůj dotaz co nejlépe upřesnit a specifikovat, jelikož případná další konverzace by mohla vyřešení problému jen prodloužit. Vzhledem k množství dotazů bude určitě mít větší prioritu případ, který zajímá co nejvíce lidí.

V tomto směru nás na Twitteru oslovil i čtenář Bob, kterého například trápí nemožnost vyhledávat v obchodu App Store aplikace podle jazyka, například češtiny. To by mohlo českým uživatelům pomoci lépe vyhledat lokální aplikace. Pokud vás trápí něco podobného můžete se k iniciativě připojit, případně máte jiný problém, můžete Apple přes zmíněný web snadno kontaktovat.

