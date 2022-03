Chybný update. Google aktualizací omylem zablokoval bezkontaktní platby u Pixelů

Google v posledních dnech pro své telefony Pixel vydal historicky již desátý balíček nových funkcí. Tento tzv. feature drop v rámci Androidu 12L, o kterém jsme v týdnu psali v samostatném článku, přinesl pro Google Pixely novinky jako Night Sight ve Snapchatu, živý přepis volání nebo nový widget pro statistiky baterie či připojeného příslušenství.



Uživatelům Pixelů po novém updatu začaly vyskakovat hlášky o nefunkčním Google Pay. (obr.: 9To5Google)

Bohužel se aktualizace neobešla i bez nechtěných problémů. Někteří uživatelé si totiž po nainstalování začali stěžovat na to, že jim přestaly fungovat bezkontaktní platby Google Pay přes NFC. Uživatelů před placením začne vyskakovat hláška o tom, že jejich telefon nesplňuje bezpečnostní standardy, aby mohl být k placení použitý.

Chyba se u uživatelů objevuje poměrně náhodně a zatím není identifikováno, proč někomu placení po aktualizaci jde a někomu ne. Nejvíce si však na nefunkční bezkontaktní platby stěžují majitelé Pixelů 4a / 4a 5G a Pixelu 5.

Uživatelé navíc potvrzují, že s telefonem nedělali žádné jiné změny, ani nemají telefon rootnutý či odemknutý bootloader. Před aktualizací vždy vše fungovalo. Chyba je tak evidentně na straně Googlu.

Hlavním viníkem nefunkčního placení je totiž ztráta certifikace Play Protect, která je nutností k podpoře placení. Zda se to netýká i vás snadno zkontrolujete v Nastavení -> O telefonu, kde dole najdete informaci o tom, zda je vaše zařízení certifikováno nebo ne. Paradoxem je, že nejvíce byli ovlivněni uživatelé s finální verzí systému. Beta testerů se problém nedotkl. Jak upozornil server 9To5Google, zapsáním do beta programu naopak chybu může paradoxně rychle opravit. Než to ale zkusíte, raději pár dní počkejte, Google určitě již pracuje na nápravě.

