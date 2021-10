Chystá se ColorOS 12. Oppo je prvním z výrobců, který ukáže, jak si upravil Android 12 k obrazu svému

Prvním z výrobců, který představí vlastní nadstavbu nad novým systémem Android 12, bude Oppo. Premiéra nadstavby ColorOS 12 se uskuteční 11. října, a na akci se dozvíme, nejen novinky v systému, ale také to, kdy se nová globální ROM dostane do stávajících smartphonů. Připomeňme, že Oppo již v září oznámilo variantu své čínské nadstavby, která by se měla od té evropské dost výrazně lišit.

Oppo na své blízké globální akci zřejmě také stvrdí změnu v intervalu aktualizací pro smartphony uvedené na trh od roku 2019. Pro řadu Find X výrobce nově slibuje tři velké aktualizace Androidu, v případě řady F/Reno to budou dva velké updaty. V řadě Oppo A to pak bude jedna velká aktualizace, ovšem pouze pro vybrané modely. „Áčková“ řada se může těšit na tři roky bezpečnostních aktualizací, u zbývajících modelů výrobce přihodí jeden rok navíc. A to je oproti předchozím letům dost výrazný pokrok kupředu, protože delší dobu aktualizací telefonů začíná v poslední době nabízet stále více a více značek.

Promo video k čínské verzi nadstavby ColorOS 12:

Zdroj Twitter