Chystají se úplně jiné Apple Watch. Budou odolnější s více funkcemi a mají stát jako iPhone

O hodinkách Apple Watch s v posledním roce naspekulovalo mnoho od změny designu až po nové senzory. Jak to ale vypadá, letos nás čeká více než to. Apple totiž údajně na září chystá úplně novou verzi hodinek. Více o ní prozradil spolehlivý leaker Mark Gurman z agentury Bloomberg.



Odolné Apple Watch mají být větší, než jakýkoliv model v minulosti. Displej prý dokonce nabídne úhlopříčku 2" (obr.: Apple Insider)

Nové hodinky by se dle jeho newsletteru Power On mohli jmenovat Apple Watch Pro a jak už název napovídá, půjde o nejprofesionálnější hodinky od Applu. Poznat jej uživatelé budou moci už na pohled díky jejich velikosti. Má jít totiž zatím o vůbec největší hodinky společnosti. Gurman zde mluví o velikosti kolem 47 mm a displeji o úhlopříčce 2 palců a rozlišení 410 × 502 pixelů.

Od samého začátku se o nich mluví také jako odolné verzi, jelikož by měla nabídnout silnější kovové tělo, které bude navíc z prémiovějšího materiálu než je tradiční hliník. Díky většímu tělu zde má být prostor i pro nějaké další novinky. Mluví se o lepším trackování aktivit díky většímu displeji, který zobrazit více informací. Prostor by zde měl být i pro nové senzory. Celkově má novinka cílit na náročnější sportovce, kteří by jinak sáhli spíše po hodinkách od Garminu či jiných výrobců.

Pro náročné sportovce

Otázkou ovšem zůstává, jak si zde Apple poradí s výdrží baterie, které je pro náročné uživatele právě jedním z největších limitů jablečných hodinek. U chystaných hodinek se také nejvíce mluví o snímači pro měření tělesné teploty. Hodinky budou navíc dostupné pouze ve verzi s LTE.

Co však nejvíce překvapí je cena. Podle Gurmana totiž nové odolné hodinky mají být ještě dražší než tradiční LTE verze hodinek z nerezové oceli. Dokonce by snad měly být i dražší, než verze Edition, která se prodává na vybraných trzích. Gurman dodává, že cena odolných hodinek by mohla být podobná jako u iPhonu, tedy kolem 900 - 1000 dolarů, čímž by se mohla cenou vyrovnat i iPhonu 13 Pro.

Nové Apple Watch Pro (nebo jak se nakonec budou jmenovat) by měly být představeny již tento podzim spolu s novou generací Apple Watch Series 8 a vylepšených Apple Watch SE, jejichž příchod se letos rovněž očekává.

Už Apple Watch Series 7 slibovaly vyšší odolnost:

Zdroj: Bloomberg, Via Phone Arena