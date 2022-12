Chytíte telefon, v tu ránu vyskočí reklama. Čína omezuje nekalé praktiky, které u nás ještě ani neznáme

Je to teprve rok, co se v Číně začala ve větší míře používat funkcionalita aplikací známá jako „Shake to jump“, a už čínský úřad TAF přistoupil k její regulaci. Funkce byla od svého prvopočátku navržena pro vykonání specifických akci při zatřesení telefonem, ovšem velcí hráči na trhu za tím viděli jen peníze. Tato funkce byla totiž dlouhodobě zneužívána pro zobrazení reklam či otevírání webových stránek, a to bez souhlasu uživatele.

Je navíc vcelku s podivem, že se podobné praktiky dosud nijak výrazně nerozšířily i na globální trhy. Zadavatelé mobilní reklamy včetně vývojářů „bezplatných“ aplikací by díky ní totiž měli doslova žně. A my se ptáme, proč na tento „geniální“ způsob zneužití mobilního hardwaru nepřišel nikdo dříve...

Zatřepej a zobraz si reklamu

V Číně však otravné zobrazování reklam vadilo natolik, že na něj musel reagovat úřad TAF (The Telecommunication Terminal Industry Forum Association), který spolupracoval se značkami Oppo a Huawei.

Ve svých nových pravidlech, která publikoval 25. listopadu, nás zajímá bod 7, v němž se uvádí přesná pravidla, podle nichž mohou aplikace využít pohybové snímače k zobrazení reklamy. Zní to až neuvěřitelně, ale právě k tomu primárně sloužily aplikace s funkcionalitou „Shake to jump“. Původně byla funkce navržena s tím, že zatřesením telefonu vykonáte specifickou akci nebo se můžete rychle pohybovat v aplikaci, záhy však bylo jasné, že je to „ideální“ způsob na zobrazení cílené reklamy.

Ta se totiž zobrazovala jen v té době, když jste telefon vzali do ruky. A protože první věcí uživatelů je kontrola notifikací, reklamy se začaly zobrazovat v horní liště. To samozřejmě znamenalo velmi slušnou pravděpodobnost, že na ní uživatelé skutečně kliknou. Jenže pohybová čidla vykazovala aktivitu i v situacích, které byly na první pohled „podezřelé“. Reklama „pípla“ v liště při vstupu nebo vystupování z auta, popř. při zastavování metra v podzemní stanici.

Pravidla musí být...

O popularitě funkce Shake to Jump svědčí už jen to, že ji vloni na podzim začaly používat aplikace Weibo (čínský ekvivalent Twitteru) a Baidu (nejznámější čínský vyhledávač). Jenže, netrvalo ani rok, a už dostala tato metoda označení „klamavá, zavádějící a nátlaková funkce“. Podle úřadu TAF je nutná její regulace, tedy stanovení podmínek, za kterých mohou aplikace používat senzory pohybu telefonů pro spouštění reklam. Smartphone musí mít zrychlení alespoň 15m/s2 s úhlem natočení minimálně 35 stupňů a současně musí zatřepání telefonu trvat minimálně tři sekundy. Až tehdy může na displeji smartphonu vyskočit otravná reklama...

A my pevně doufáme, že se těchto praktik v Evropě nikdo nechytí. Alespoň doteď si nevybavujeme, že by bylo u některých známějších aplikací toto gesto využito k zobrazení mobilní reklamy. Máte jinou zkušenost? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem

Zdroj: TAF, Theregister