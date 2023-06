Chytré dnes mohou být už i kalhoty nebo boty. Vývoj jde pomalu, hodinky budou ještě pár let dominovat

Do světa chytrých brýlí síce můžeme zařadit i nedávno oznámené Apple Reality Pro , jenže u nich je spíše vyzdvihován aspekt virtuální reality. Ano, u spousty chytrých brýlí si můžete do reálného světa v rámci rozšířené reality promítnout projekční plátno a sledovat film, z pohledu sportování však vypadá daleko zajímavěji informační panel, který vám ukáže vaše aktuální tempo, rychlost, ujetou vzdálenost, aniž byste se přestali věnovat svému okolí.

Do světa tzv. „smart“ nositelností patří delší dobu chytré brýle , které mohou zobrazovat v reálném čase různé informace, které uživatel zrovna potřebuje. Tento segment začíná rok od roku nabývat na významu, a to společně s počtem chytrých brýlí, které se postupně dostávají na trh. Prostřednictvím brýlí můžete být informováni o všem podstatném v reálném čase, na druhou stranu je třeba vyřešit i to, jak nabídnout stejné možnosti i těm, kteří aktuálně nosí dioptrické brýle. Směrů, kterým se mohou chytré brýle vydat, je velmi mnoho, a díky postupně snižující se ceně jsou produkty v této kategorii pro mnohé uživatele stále dostupnější.

Žádný z těchto produktů se v rámci „wearables“ nevyhne srovnání s chytrými hodinkami, které jsou dostupné v širokém cenovém rozpětí. I proto budou hodinky na trhu ještě pár let dominovat. Nastupující trend však nelze opomíjet. Co vše o vás už teď nebo v budoucnu dokáží zjistit různé kategorie,někdy dost netradičních, nositelností?

Chytré ponožky

Ke smartphonu připojíte dokonce už i chytré ponožky. Jedná se užitečný doplněk, pokud jste např. profesionální sportovec. Ponožky jsou osazeny snímači, které dokáží monitorovat vaši techniku nášlapu, tempo při běhání či délku kroku. Některé z ponožek zase dokáží měřit teplotu na nohou, což může být např. pro diabetiky stěžejní zdravotní informace.



Chytré ponožky Sensoria Core Pair. Každá z nich obsahuje pozici na miniaturní modul, který dobíjete z USB portu počítače. Ponožky vám ve smartphonu prozradí třeba techniku nášlapu či rychlost střídání nohou při běhání (Zdroj: Sensoriafitness)

Chytré ponožky často dále měří počet ušlých kroků, rychlost, spálené kalorie, výškové převýšení a ušlou vzdálenost chůze a běhání.

Chytré boty

Jenže prakticky to stejné a ještě mnohem více zvládnou chytré boty. Můžeme zmínit např. boty pro profesionální basketbalisty, které stojí okolo sedmi tisíc korun. Bota se dokáže sama přizpůsobit vaši noze a dokonce se sama zašněruje. Stačí stisknout tlačítko na botě nebo tlačítko v mobilní aplikaci, popř. oznámit zavázání boty přes hlasovou asistentku Siri.



Chytré boty od AISportage v sobě mají elektroniku od Intelu, detaily o vašem pohybu a běhání se dozvíte v mobilní aplikaci (Zdroj: aiage)

Chytré boty v sobě mívají různá měřidla, která prakticky suplují funkci chytrých ponožek. Profesionální běžci se v aplikaci dozví, jak rychle střídají nohy, jaký mají tvar došlapu a další detailní statistiky. Využití chytrých bot je tedy spíše na straně sportovních profesionálů, čemuž odpovídá i jejich cena.

Hodinky zatím dominují

I přes veškerou specializaci nositelností na tělo stále dominují chytré hodinky. Nnež jim vyroste zdatná konkurence v oblasti chytrých oděvů, ještě to minimálně pár let potrvá. Nasadit hodinky na ruku je přeci jen daleko jednodušší, než natáhnout chytré triko přes hlavu a připojit k němu doplňkový modul, který je nutné ještě spárovat či propojit s telefonem.



Chytré hodinky zatím chytré oblečení poráží na plné čáře. Čeká se na to, až trička, kalboty, boty a ponožky nabídnou něco, co hodinky nebudou zvládat. Zatím na to stále marně čekáme...

Problémem je také praní, kvůli kterému musí veškerá elektronika pryč, a po vysušení je třeba ji do oblečení vrátit. Výhodu v tom mají boty, u nichž je potřebná elektronika v místech, kam voda nepronikne, ale zase vám boty nezměří srdeční tep...

Jenže, chytré oblečení zatím nepřináší žádný zásadní důvod k tomu, abyste je nosili na úkor chytrých hodinek. Ty dnes obstojně zvládnou většinu toho, co chytré oblečení, a často stojí (výrazně) méně, a ještě u nich nemusíte dělat žádné velké ústupky. Chytré oblečení prorazí jen tehdy, když nabídne něco navíc, než to, co vám na displeji už teď ukazují displeje na hodinkách nebo ve smartphonu. A to zatím není na pořadu dne.