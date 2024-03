Chytré hodinky nás nutí volit mezi Androidem a iOS. Proč, když u sluchátek bariéry nejsou?

Někdy je odpověď na otázku „Jaký si koupím smartphone“ úplně jasná. Přece „Přece podle toho, jaké používám chytré hodinky“. Mobilní svět se dostal do absurdní situace, kdy se hodinky některých značek mohou používat pouze s určitými platformami. Co se stalo, když až do roku 2021 byl mobilní svět ještě v (částečně) pořádku? K absurditě přispívá i fakt, že u zcela bezdrátových sluchátek značky a operační systémy nikdo neřeší. Galaxy Buds fungují (v omezené míře) s iPhony, u AirPods to zase platí obráceně..



Galaxy Watch spojíte jen s Androidy, Apple Watch zase jen s iPhony. Nenastal po letech konečně čas na to, aby se zrušily všechny zbytečné bariéry?

Zlom ve světě nositelností nastal v roce 2021. Do té doby Wear OS hodinky podporovaly, jak Androidy, tak iPhony. Pokud jste nechtěli Apple Watch s hranatým displejem ale klasické hodinky s kulatým ciferníkem, měli jste z čeho vybírat (Mobvoi, Fossil a další). S iPhony jste dokonce propojili i nositelnosti od Fitbitu. Ano, Wear OS hodinky nejlépe fungovaly s Androidem, ale s tím by se dalo počítat. Opačně to však nikdy nefungovalo. Apple údajně tři roky zkoušel dostat Apple Watch na Android, ale své snahy ukončil. Třeba i proto, že si tím pojistil, aby uživatelé Apple Watch používali iPhony. A tato absurdní myšlenka se pak promítla i do celého odvětví.

Google a Samsung se spojili v rámci systému Wear OS 3, původní párovací aplikace hodinek pro starší verze systému zmizela, a nově si připojení začali řešit samotní výrobci. Propojení s iOS zůstalo na jejich bedrech, a tak všichni (do jednoho) zůstali na Androidu. Google značku Fitbit převedl pod svá křídla, a hodinky Pixel Watch byly zpřístupněny jen pro Android. Fosill z trhu už zmizel, poslední hodinky značky Mobvoi už s iOS nefungují, což platí i o nových hodinkách značky OnePlus s Wear OS 4.

Hodinky by neměly rozhodovat o mobilní platformě, kterou „musíme“ používat. To by mělo zůstat jen na našem rozhodnutí.

Apple Watch jsou jedny z nejpopulárnějších hodinek, tak proč by měly chtít alternativní značky vyvinout nějakou snahu k tomu, aby jim konkurovali? Třeba proto, že ve zdravotních funkcích už je řada modelů s Wear OS, nejen dohnala, ale i překonala. Apple tím bojuje po svém. Výrobcům třetích omezuje přístup k systému iOS. Např. z hodinek Garmin pošlete rychlou odpověď na doručenou textovku, ale jen při párování s Androidem. U iOS nic takového nefunguje.

U hodinek Apple Watch se skloňuje označení „wallet garden“, tedy to, že vás daný produkt „přiková“ do ekosystému. Osobně však nevidím žádný problém v tom používat telefon od Samsungu, Xiaomi nebo Googlu, a s ním mít spárované Apple Watch. Nebo snad víte jediný rozumný důvod, proč naopak k iPhonům nepřipojit kruhové Pixel Watch? Hardwarové limity nejsou žádné, existují však uměle vytyčené a tedy zcela zbytečné bariéry. V roce 2024 nedává smysl používat telefon se systémem, který „musíme trpět“ kvůli chytrým hodinkám, s jejichž používáním jsme jinak maximálně spokojeni.

Chytré prsteny a zcela bezdrátová sluchátka

Zmiňovaný „wallet garden“ se možná ještě dá pochopit u nového exkluzivního produktu, ale u deváté generace nemá Apple rozhodně zapotřebí jakékoliv umělé omezování. Jenže, na trh se chystá nový produkt významného výrobce, a zde se počítá, že vsadí na stejnou taktiku, jako Apple. Prsten Galaxy Ring od Samsungu zřejmě (zatím to není stoprocentní) bude kompatibilní jen s Androidy, resp. se Samsungy. Jihokorejský výrobce to schová za podporu aplikace Samsung Food a chytrých kuchyňských spotřebičů vlastní značky. Prsten by měl skvěle kooperovat s chytrými hodinkami od Samsungu, a to už jsme zase zpátky na Androidu, protože se koloběh opakuje...



Bude Galaxy Ring omezený jen na Androidy, resp. na telefony značky Samsung?

Výrobci hodinek se shodně ohánějí „plynulým uživatelským rozhraním a skvělou uživatelskou zkušeností“, pokud používáte stejnou platformu nebo značku. Jenže, co ti z nás, kteří by chtěli mít větší možnost výběru a neomezovat se uměle na to, co za vás „předvybere“ výrobce vašeho smartphonu? Právě tento přístup jde paradoxně vidět u sluchátek. I zde panuje mezi Androidem a iOS zdánlivá nevraživost...

...jenže, Pixel Buds i Galaxy Buds můžete s iPhony používat. Připojíte se k nim přes Bluetooth, musíte však překousnout to, že aplikace pro jejich obsluhu u obou platforem chybí. Přijdete tak o pokročilá nastavení, o ANC a další specifické funkce, zůstane vám skutečně jen poslech hudby v základním nastavení. Obdobně je to i u AirPodů, které na Androidu nemají svou vlastní aplikaci a nefungují jim např. gesto dvojitého poklepání nebo detekce nasazených sluchátek.

Ano, ani u TWS sluchátek není situace růžová, ale minimálně máte jistotu, že při spárování jakýchkoliv sluchátek s jakoukoliv platformou z nich bude skutečně hrát hudba. A co takoví výrobci „no name“ hodinek a náramků na Aliexpressu? S minimálními investicemi dokáží i u prapodivných modelů za pár dolarů „spíchnout na koleni“ potřebné propojovací aplikace a částečně vyřešit zdánlivou nekompatibilitu. Proč neumí (nechtějí) to stejné i globální mobilní giganti?

Pořídili byste si kvůli Galaxy Ring telefon od Samsungu a odložili svůj dlouhodobě používaný iPhone? A pokud používáte Android a nedáte na něj dopustit, dokázali byste se jej vzdát ve prospěch hodinek Apple Watch? Podělte se o váš názor v diskusi pod článkem.

Via Theverge