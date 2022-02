Slunce místo nabíječky. Chytré hodinky Garmin Instinct mají nekonečnou výdrž, aniž byste omezovali funkce

Jedním z nejdůležitějších kritérií při výběru chytrých hodinek je výdrž baterie. Některé vydrží den, některé týden, jiné měsíc. Tyto zvyky hodlá narušit Garmin s novou řadou hodinek Instinct 2, která (za určitých podmínek) nechá na nabíječku úplně zapomenout.

Důležité je, že to není za cenu omezení funkcí. Nekonečnou výdrž získáte i ve „smartphone režimu“, tedy s připojeným telefonem, synchronizací a notifikacemi.

Řada Instinct 2 má dvě velikosti (45mm Instinct 2 a 40mm Instinct 2S) a vedle základní verze můžete mít také Instinct 2 Solar s fotovoltaikou integrovanou v displeji. Ta hodinkám přidá až neomezenou výdrž na nabití. S tou už sice Garmin koketoval u předchozí řady Instinct Solar, ale až u letošních novinek dává větší smysl.

Konečně je totiž možné ji dosáhnout i v režimu Smartwatch, kdy je máte připojené k telefonu, přijímáte notifikace a běžně používáte. I zde však čekejte několik háčků. Neomezenou výdrž získá pouze větší 45mm model Instinct 2 Solar, který má dostatečně velký solární článek, aby výdrž dokázal prodloužit z již skvělých 28 dní. U menší 40mm verze výdrž prodloužíte z 28 na 51 dní. Na tu neomezenou se zde dostanete jen v úsporném režimu.



Daší podmínka. Abyste získali v tabulce uvedený „solární bonus“, musíte být tři hodiny denně na celkem intenzivním slunci (50 tisíc luxů). V zataženém počasí bude energetický příspěvek menší, v létě klidně i větší.

Horší je to samozřejmě při sportování s GPS, ale i udávaných 48 hodin ještě před pár lety patřilo do říše snů. Bez soláru je to 30 hodin, u menší verze jde o 28/22 hodin.

Klíčem k dlouhé výdrži je úsporné provedení hodinek, které zajišťuje hlavně monochromatický displej s bezkonkurenčním kontrastem. Oproti minulé generaci má jemnější rozlišení, takže už zvládne i jednodušší grafy. K ovládání se používají výhradně tlačítka.

Odolnost i sportovní funkce

Řada Instinct 2 má samozřejmě odolné tělo a je i vodotěsná dle tlaku 10 ATM. Hodinky podporují GPS, Galileo, Glonass, kompas a nabídnou i sportovní aplikaci s více než 30 druhy aktivit, které je možné trackovat. Chybět nemůže ani měření kroků, srdečního tepu či spánkové aktivity. Samozřejmostí je pak NFC pro platby Garmin Pay.

Hodinky je možné zakoupit i u nás. Základní verze Garmin Instinct 2 a 2S se prodávají za 8 490 Kč. Za verzi Solar, která jim dodá až neomezenou verzi pak dáte 10 990 Kč. Všechny verze jsou k dispozici za příplatky ve speciálních verzích s dodatečnými funkcemi a informacemi pro individuální potřeby. Například Tactical Edition s podporou systémů nočního vidění, Surf Edition s informacemi o přílivu a odlivu či dēzl Edition pro řidiče nákladních vozů.

Garmin Instinct 2 a Instinct 2 Solar: