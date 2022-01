Chytré hodinky první pomoci. Apple se v reklamě pochlubil, jak jeho Apple Watch zachraňují životy

V minulosti jsme vám ukázali několik případů, kdy hodinky Apple Watch reálně zachránily lidem život. Ve skutečnosti jich ale už bylo tolik, že to inspirovalo i samotný Apple, který na základě skutečných případů natočil působivou reklamu s názvem „911“. Označení vychází z čísla americké univerzální tísňové linky, kam volají lidé pro pomoc v nesnázích.

Na videu jsou slyšet případy tří lidí, kteří se dostali do problémů a skrze chytré hodinky Apple Watch si přivolali pomoc. První je příběh řidičky, která měla autonehodu, vůz se jí převrátil a teče do něj voda. Druhý je případ paddleboardisty, kterého silný vítr a vlny odtáhly daleko od pobřeží a neměl sílu na to se vrátit na pevninu. Třetí je pak příběh farmáře, který spadl z výšky a zlomil si nohu.

Vše je doplněno o emotivní hudbu vykreslující život ohrožující situace. V jednom z příběhu je zdůrazněno i to, že vám hodinky dnes umožní přivolat pomoc i bez telefonu. Apple Watch se totiž prodávají i ve variantě s LTE konektivitou, se kterou si zavoláte kdekoliv, kde je mobilní signál.

Na svém Twitteru firma sdílela i další příběhy lidí, kterým některé z funkcí hodinek zachránily život. Příkladem je cyklista Bob B., který měl nehodu na kole při jízdě lesem, při které skončil v bezvědomí. Jeho hodinky však pád detekovaly a přivolaly mu pomoc díky automatickému vytočení tísňové linky a odesláním informací o poloze. Samozřejmě jde o reklamu, takže všechny případy nakonec dobře dopadly, ale rozhodně jde o velmi dobrou demonstraci, jak moderní technologie mohou zachraňovat životy.

Reklama 911 od Applu: