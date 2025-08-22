Chytré hodinky se budou solárně nabíjet i uvnitř budov. Díky průlomu ve vývoji se toho dočkáme už za pár let

S výdrží smartphonů a nositelností zřejmě nikdy nebudeme zcela spokojení. Zatímco někteří se spokojí s „celodenní“ výdrží, jiní by nejraději nenabíjeli vůbec. A pokud je to ve světě smartphonů zatím utopie, u chytrých hodinek se může stát brzkou budoucností.
Nové solární články mají vyšší efektivitu při získávání energie ze světla uvnitř budov. Do hodinek se mají dostat za tři roky. Prodlouží jejich výdrž ale také zkrátí počet nabíjení ze zásuvky
Vědci z britské UCL (University College London) představili miniaturní solární panely, které získávají dostatečnou energii i ze světla uvnitř budov. Pokud půjde vše podle plánu, má být tato technologie dostupná na trhu za tři roky.
Průlom v efektivitě perovskitových článků
Hlavním cílem výzkumu bylo zvýšení efektivity perovskitových solárních článků. Ty dokáží na elektrickou energii převést zhruba 37 % vnitřního osvětlení, zatímco stávající panely ve vnitřním prostředí dosahují maxima okolo šesti procent.
Výzkumný tým se zaměřil také na odolnost těchto panelů – ty si zachovaly 90 % svého výkonu po třech měsících používání. Nevadily jim ani vysoké teploty po stovky hodin provozu. Z praktického hlediska se tak otevírá možnost delší výdrže hodinek na jedno nabití. Cílem přitom není z hodinek baterie odstranit, ale zkrátit frekvenci nabíjení ze zásuvky, v ideálním případě toto nabíjení zcela eliminovat
Myšlenka solárního nabíjení hodinek samozřejmě není nijak nová – solární sklíčka používají například hodinky značky Garmin. Zatímco současné články primárně těží z používání hodinek na přímém slunci venku, nová generace panelů od UCL bude efektivnější při používání hodinek uvnitř, tedy doma, v posilovně nebo v kanceláři. To potenciálně otevírá dveře budoucím chytrým hodinkám a náramkům, které nebudeme muset ze zásuvky nabíjet vůbec, nebo alespoň ne tak často.
Pokud dojde v globálním měřítku k nasazení nových solárních článků do mainstreamových hodinek, mnozí od toho očekávají další vlnu zájmu o segment nositelné elektroniky. A to zejména od těch uživatelů, které až dosud odrazuje výdrž hodinek na jedno nabití (zde se díváme především na platformy Wear OS a watchOS). Aktuální prototypy hodinek jsou po stránce výdrže velmi slibné, a dá se předpokládat, že sen o hodinkách, které nebudeme muset (až tak často) nabíjet, může být za pár let skutečností.