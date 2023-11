Chytré hodinky už možná nikdy nebudeme potřebovat. Klíčové zdravotní informace prozradí selfie kamera telefonu

Japonská společnost NEC oznámila průlomovou technologii, která by v budoucnosti mohla chytré hodinky odstavit na druhou kolej. Firma představila technologii „Face & Facial Parts Monitoring System“, která dokáže přímo ze záznamu selfie kamerky odhadnout vitální a duševní stav uživatele a také stav kognitivních, tj. poznávacích, funkcí. A to všechno bez potřeby jakéhokoliv měření pomocí samostatných zařízení, např. chytrých hodinek.



Japonská firma NEC se pochlubila aplikací prošpikovanou umělou inteligencí a strojovým učením, která dokáže jen pomocí záznamu selfie odhadnout zdravotní a psychický stav uživatele, srdeční tep, frekvenci dýchání, okysličení krve a spoustu dalších detailů

Firma NEC si vystačí jen s klasickou selfie kamerkou. Pomocí ní umožňuje software zjistit základní zdravotní parametry uživatele v čase od 10 do 60 sekund. Hlavní vodítkem jsou analýzy „obličejových vzorů“ a oční zornice. Mimo to dokáže toto řešení přesně měřit i dechovou frekvenci a hodnotu okysličení krve. V překladu z japonštiny se pak ztratila položka „press rate“, u které měla firma NEC zřejmě na mysli „srdeční tep“. Přímo ze záznamu selfie se dozvíte, zda máte tep v normě nebo je abnormálně nízký či vysoký.

Celé řešení zatím vypadá hodně „sci-fi“, přesto se za jeho důvěryhodnost postavil veletrh CES 2024. Tato technologie byla s předstihem navržena jako kandidát v rámci ocenění CES Innovation Awards. Sama firma však v tiskové zprávě dodává, že celé řešení je zatím ve vývojové fázi. Komerční nasazení se očekává nejdříve v roce 2024, popř. později. Už z tohoto vyjádření je zřejmé to, že ještě nějakou dobu potrvá, než se funkce dostane do komerčně dostupných telefonů. A nesmíme zapomenout ani na povinnou certifikaci, která určitě nějakou dobu potrvá...

NEC není první (ani poslední)

Diagnóza zdravotního stavu pomocí selfie není úplnou novinkou. V průběhu letošního veletrhu MWC přišla kanadská firma Nuralogix se svým vlastním řešením, u něhož nabídla možnost vyzkoušení a navrch přidala ukončené klinické studie. A právě mobilní aplikace, jejíž odlehčená verze je k dispozici na Google Play, už byla odeslána americkému úřadu FDA za účelem jejího schválení pro zdravotní účely.

Asi i vás napadá, jak je to s přesností měření zdravotních dat, která se získávají ze selfie kamerky telefonu. V prvním případě záleží na její kvalitě a rozlišení snímaného obrazu. Ovšem, i přesto, že je na ní nabalena umělá inteligence a strojové učení, se ve všech případech jedná jen o efektní odhady zdravotních funkcí, které z principu nemohou zcela nahradit plnohodnotné měření. A to platí do té doby, než nás americký úřad FDA přesvědčí o opaku. O (ne)přesnosti měření zatím nejlépe vypovídá nízké hodnocení aplikace Anura Lite, která má na Google Play, dle jazykové mutace, od 1,8 do 2,2 hvězdiček z pěti.

Diagnostika ze selfie kamerky telefonu má rozhodně budoucnost, jenže bude třeba ještě mnohaletý výzkum a vývoj, než se tato technologie dostane alespoň „na dostřel“ přesnosti měření pomocí chytrých hodinek.

Zdroj: NEC, CES