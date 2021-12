Chytré náramky už tolik netáhnou. Zákazníci dávají přednost levnějším chytrým hodinkám

Prodeje nositelností v posledním kvartále vzrostly téměř o 10 %. To uvádí nejnovější statistiky za 3. kvartál roku 2021 od IDC. Zajímavější jsou však konkrétnější data, pokud nahlédneme pod pokličku. Hned na úvod je přitom třeba zmínit, že do kategorie nositelností agentura započítává jak chytré hodinky a náramky, tak i sluchátka. Právě poslední zmiňovaná kategorie meziročně rostla nejvíce, a to o 26,5 %.



Prodeje chytrých náramků meziročně výrazně klesly

V celém segmentu nositelností došlo k výrazným změnám. Chytré hodinky poprvé předběhly v prodejích chytré náramky a představovaly téměř 35 % všech nositelností. Náramky totiž meziročně v prodejích propadly cca o třetinu. Analytici z IDC dodávají, že se v kategorii nositelností s cenou do 100 dolarů prodalo stejně chytrých hodinek jako náramků, které v minulosti jednoznačně dominovaly. O důvodech více napovídají detaily konkrétních výrobců.

Propad Apple Watch i náramků Xiaomi

Zde IDC sleduje největší pětici výrobců, kterým zatím stále kraluje Apple s téměř 40 miliony prodaných kusů. U tohoto výrobce došlo k obrovskému propadu prodejů chytrých hodinek o 35 %, což bude zřejmě dáno tím, že koncem sledovaného kvartálu měl přijít na trh nástupce doprodávaného modelu. Firma ale naopak posílila v prodeji sluchátek AirPods a Beats, které celkové prodeje nositelností zvrátily v meziroční propad pouze o 3,6 %.

Posílení zaznamenala nová tržní dvojka - Samsung, kde zřejmě zafungoval přechod hodinek z Tizenu na operační systém WearOS od Googlu. Firma tak konečně předběhla Xiaomi, které utrpělo největší ztráty a bylo i velkým viníkem poklesu celé kategorie chytrých náramků. Jak uvádí IDC, firma totiž v tomto kvartále začala více tlačit právě do segmentu chytrých hodinek na úkor náramků.

Tržní čtyřkou zůstává Huawei s malým poklesem. Firmě se ale s hodinkami i sluchátky daří přečkat těžkou situaci, která negativně postihla její smartphonový business. Tržní pětkou je pak překvapivě indická společnost Imagine Marketing, které se daří prodávat velké množství levných hodinek značky BoAt.

Společnost 3Q21 prodeje 3Q21 tržní podíl 3Q20 prodeje 3Q20 tržní podíl Meziroční změna 1. Apple 39,8% 28,8% 41,3% 32,8% -3,60% 2. Samsung 12,7% 9,2% 11,2% 8,9% 13,80% 3. Xiaomi 12,7% 9,2% 16,7% 13,2% -23,80% 4. Huawei 10,9% 7,9% 10,5% 8,4% 3,70% 5. Imagine Marketing 10,0% 7,2% 3,3% 2,6% 206,40% Ostatní 52,2% 37,7% 42,9% 34,1% 21,60% Celkem 138,4% 100,0% 125,9% 100,0% 9,90%

Zdroj: IDC