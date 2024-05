Chytré řemínky k hodinkám před lety neuspěly. Dostaly druhou šanci a teď vznikají zajímavé pásky

Výrobci chytrých hodinek už zhruba před 10 lety zkoušeli využít řemínky různými způsoby, ovšem zřejmě předběhli dobu. V současné době dostaly tzv. „chytré pásky“ druhou šanci, kterou konečně dokázaly využít. Výrobci díky nim dodatečně dostanou do hodinek funkce, které v nich ze startu chybí, případně mechanismy, které pomáhají při měření zdravotních dat a ovládání hodinek.



Samsung už v roce 2013 koketoval s „chytrým řemínkem“ pro první model Galaxy Watch. Jeho součástí byl reproduktor, mikrofony i fotoaparát. Chytrým páskům první generace se však příliš nedařilo. Druhá generace chytrých řemínků pro hodinky má konečně hlubší smysl

Průkopníkem první generace pásků byl Samsung, který do nich např. integroval fotoaparát. A to proto, že na něj v samotném těle hodinek nezbylo místo. Konkrétně u Samsung Galaxy Gear se přímo v řemínku objevil fotoaparát s rozlišením 720p, dva mikrofony a dokonce s reproduktorem. Spousta elektroniky v řemínku však znamenala, že hodinky na zápěstí působily opravdu robustně. I proto se od následující generace přesunuly do těla hodinek a později foťák zmizel úplně.

Funkce v pásku byly cestou špatným směrem

Pebble Time to u své druhé generace zkoušely se speciálním portem, k němuž by se mohly připojit chytré řemínky vyrobené třetími stranami. K hodinkám měly jít připojit pásky s GPS, měřičem srdečního tepu, NFC platbami nebo s přídavnou baterií. Každá funkce byla spjata se samostatným řemínkem, a pokud byste jeden nasadili, jednu funkci byste získali, ale druhou zase ztratili. Celý projekt však skončil ještě předtím, než pořádně začal.

A do dnešních dob se tyto „speciální“ funkce hodinek staly absolutním základem. Sony to v roce 2015 zkoušelo s chytrými řemínky pro klasické náramkové hodinky, ale ani ty se neujaly. A vypadalo to, že si výrobci konečně uvědomili, že chytré řemínky postrádají smysl.

Znovu a lépe

Přesto to po letech s chytrými řemínky zkusili znovu – a lépe. Mudra Band k Apple Watch přidává ovládání pohybem zápěstí, Huawei Watch D zase mají nafukovací manžetu v řemínku k měření krevního tlaku. Pásek od hodinek Polar zase využijete k bezkontaktnímu placení. Neříkáme, že se ve všech případech jedná o masové funkce, ale je vidět, že výrobci více přemýšlejí. A když už nějakou technologii dostanou do pásku, je jen jeden, takže jej pro další „speciální“ funkce nemusíte měnit za jiný.

A vývoj speciálních řemínků bude pokračovat i do budoucna. Možný směr by mohla diktovat Meta, která chystá tzv. EMG pásek pro hodinky, který umožní bezdotykové ovládání nebo „psaní textů ve vzduchu“. Chytré pásky ani v budoucnu nebudou pro všechny, ale zato nabídnou unikátní funkce. Doba, kdy byste měli v řemínku přídavnou baterii, se však už zřejmě nevrátí.

Via Androidcentral