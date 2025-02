Chytřejší Siri nabírá zpoždění. Měla být součástí chystaného iOS 18.4, ale stále prý nefunguje na 100 %

Apple se ve světě umělé inteligence snaží, co to jde, ale stále se mu nedaří splňovat stanovené termíny. Dlouho slibované přepracování hlasové asistentky Siri do výkonnější podoby mělo být součástí systému iOS 18.4, který do iPhonů dorazí v dubnu. Ve finální fázi vývoje však Apple narazil na chyby, které funkce nové Siri, buď výrazně omezí, nebo její dostupnost posunou až na květnový iOS 18.5. Připomeňme, že s dubnovou aktualizací má umělá inteligence zavítat do Evropy, ale zřejmě stále v rozpracované podobě. Za zmínku stojí i fakt, že Apple vylepšenou Siri představil už na své vývojářské konferenci, která se konala minulý rok v červnu.



Vylepšená Siri nabírá zpoždění. Do dubnového iOS 18.4 to díky zjištěným chybám zřejmě nestihne. A květnová verze iOS 18.5 je zatím ve hvězdách

Kombinace Siri a umělé inteligence je přitom pro Apple zcela zásadní záležitostí. Stačí se jen podívat na konkurenci, která AI hromadně kombinuje se svými stávajícími asistenty nebo vytváří zcela nová komunikační rozhraní. Odklad vylepšené Siri navíc není finalizován na iOS 18.5 – v případě problémů se může její dostupnost ještě odsunout. Apple však evidentně chce mít vychytané všechny chyby, protože Siri má být středobodem jeho snažení. První verze asistenta působila v roce 2011 skutečně přelomově, aby však mohla zůstat i nadále konkurenceschopná, asistentka potřebuje aktualizaci.

Jakékoliv nedostatky při jejím uvedení se rozhodně nebudou odpouštět. Už jen proto, že je Apple v mobilní AI stále pozadu a že jen (neúspěšně) dotahuje konkurenci. Jakékoliv další klopýtnutí by bylo pro Apple zvlášť citlivé. Podle zákulisních zdrojů nová Siri funguje působivě, ovšem ne konzistentně. V této chvíli by se dotažená Siri měla jen drobně ladit, aby byla přístupná ve velmi blízké betaverzi, v reálu však má od svého dokončení zřejmě ještě hodně daleko.

Co by měla nová Siri umět

Všestrannější Siri by měla umět proniknout do uživatelských dat, díky čemuž lépe odpoví na dotazy a podnikne určité akce. Konkrétně má s velkou přesností ovládat aplikace a také má vidět, co je aktuálně na displeji iPhonu. Tyto kontextové informace využije k poskytování přesnějších služeb uživatelům.

Co bude umět pokročilá Siri:

V praxi už Apple na loňském WWDC ukázal, že Siri dokáže najít požadovaný soubor nebo skladbu. Bude stačit jen to, že se o souboru zmíníte v textovém vlákně, a Siri jej nastuduje za vás. Hlasová asistentka od Applu má dále hledat z fotografií čísla dokladů nebo SPZ, z historie e-mailů a textových zpráv pak dokáže sestavit itinerář člena rodiny, např. detail letu nebo rezervaci v restauraci. Právě tato, na první pohled užitečná a nejlépe vypadající funkce nové Siri, nabrala zpoždění.

Zdroj: Bloomberg