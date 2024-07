Chytrý náhrdelník poslouchá a reaguje na to, co děláte. Poskytuje emociální podporu, ale je jako vystřižený z hororu

AI gadgety nemají na růžích zrovna ustláno. Ať už to byl Humane AI pin nebo Rabbit R1, když úvodní nadšení opadlo, u obou zařízení se vyrojila spousta chyb a nedostatků. Tentokrát však došlo k oznámení dalšího gadgetu, který však vzbuzuje skepsi už teď. Friend je určen těm, kterým chybí emociální podpora od rodiny nebo kamarádů. Celek však vypadá jako vystřižený z britského seriálu Černé zrcadlo, jehož tématem je závislost na moderních technologií.



AI náhrdelník má být vašim neimaginárním přítelem, který chce pomoci v boji proti osamělosti. Třeba, když se nemáte komu svěřit. Představovací video však vypadá jako ukázka z hororu

Friend je navržený jako chytrý náhrdelník, který obsahuje baterii dobíjenou přes USB-C, mikrofon a dotykové tlačítko na přední straně. Friend celou dobu poslouchá, co říkáte, a ví, co se kolem vás děje. Pokud k němu potřebujete mluvit napřímo, stačí jen stisknout dotykovou plochu na jeho přední straně. Jeho reakce pak dostanete v textové podobě, a to pomocí notifikace na telefonu, který je s ním spárovaný. Friend by klidně mohl být jen jako samostatná aplikace, vývojáři jej však pro lepší zpracování mluveného slova potřebovali dostat blíže k hlavě, než je smartphone při běžném používání.

Na papíře vypadá skvěle, v reálu...

Vznikl tak produkt, který sice na papíře vypadá zajímavě, ovšem v prezentačním videu vypadá jako dosti strašidelný doplněk k iPhonu, k němuž se připojuje přes Bluetooth. Androidy zatím podporovány nejsou, a problémem jsou už v tuto chvíli i samostatné uživatelské podmínky, které jsou, kulantně řečeno, velmi strohé. Výrobce uvádí, že u zvukových nahrávek používá koncové šifrování, a nikde je neukládá, detaily k výdrži baterie na jedno nabití zatím chybí.

Chytrý náhrdelník Friend s umělou inteligencí se dá předobjednat na stránkách výrobce za 99 dolarů (cca 2 400 Kč), ovšem zatím pouze s dodáním v USA a v Kanadě. A to až v prvním čtvrtletí příštího roku. Rozšíření do dalších zemí, popř. i na platformu Android, bude záviset na poptávce.

Friend je tak jedním z dalších produktů typu „zajíce v pytli“, a až první recenze ukáží, zda se jedná o zařízení, které má smysl a budoucnost, nebo o další AI pokus, který vyšumí do prázdna. Druhým pohledem se totiž jedná jen o Bluetooth mikrofon s „krátkodobou paměti“ (alias „context window“), který nahrávky zasílá do enginu Meta Llama 3.0, a omezuje reakce jen na krátké „emociální“ odpovědi.

Představení AI náhrdelníku Friend:

Zdroj: Friend