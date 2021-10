Do redakce nám dorazila pátá generace náramku Fitbit Charge 5, který se začal prodávat teprve nedávno. Šikovný a nenápadný fitness tracker vypadá na první pohled trochu „jednoduše“, ovšem velmi brzy zjistíte, že to je přesně naopak. Prostředí náramku sice vsází na maximální jednoduchost, mobilní aplikace ve spojení s prémiovým předplatným vám však doslova otevře dveře do úplně jiného světa. Záhy zjistíte, že o vás náramek ví vše, od A do Z.

Náramek nám do redakce dorazil v černé barevné variantě, alternativně je k dostání v bílo-zlaté a v modré barevné kombinaci. Náramek je lehký, na zápěstí vskutku nenápadný a líbí se nám i pevný řemínek, který na zápěstí drží jako přibitý. 1,04" AMOLED displej je na přímém slunci velmi dobře čitelný, ovládá se dotykem, pro oživení náramku však lehký dotyk nestačí. Musíte displej poklepat větší silou. Protože náramek nemá žádné tlačítko, je jeho proces uvedení do provozu trochu náročnější. Budete jej muset zapojit do nabíječky, o vše další se postará mobilní aplikace Fitbit.



Fitbit Charge 5 nám do redakce dorazil v černé barevné variantě. Přední část vyplňuje dobře čitelný AMOLED displej, vnitřní strana je doslova zaplněna senzory. Nově se objevují i dva EDA senzory na bocích

V aplikaci se přihlásíte pod svým účtem nebo se nově zaregistrujete. A Fitbit vám k tomu navrch přihodí půlroční předplatné služby Premium, které vám zpřístupní různé cvičení programy, tvorbu zdravotních reportů či hlubší analýzy spánku. Zní to jako hi-tech, při pohledu na prostředí náramku vás však napadne pravý opak. Fitbit u Charge 5 vsadil na absolutní jednoduchost prostředí s černým pozadím. Mezi obrazovkami se posouváte do stran, z ciferníku (na výběr je jich dvacet) se můžete doklikat k detailní statistikám o pohybu nebo k základnímu nastavení náramku.

Změří kde co

Charge 5 je vybaven skutečně nadstandardně. S telefonem komunikuje přes Bluetooth, NFC využijete pro platby Fitbit Pay, GPS zase pro záznam ušlé trasy při cvičení. Náramek jich rozezná celkem dvacet, šest oblíbených si můžete umístit přímo na zápěstí. Konkrétně třeba rytí na zahradě pak náramek samostatně vyhodnotil jako cvičení a přičetl mi za něj Minuty v aktivní zóně. To je jedna z metrik, kterou Fitbit používá k hodnocení vašich aktivit. Druhou je pak Denní skóre připravenosti, které však u aktuální verze firmwaru, včetně točení EKG, zatím nefunguje. Ale měli bychom se dočkat již brzy...



Náramek je lehký a kompaktní, na jedno nabití vydrží až týden a nebojí se ani vody (5ATM). Prostředí je velmi dobře čitelné a také značně zjednodušené, vše se schovala do velmi malého těla, k němuž můžete přicvaknout i dokoupené řemínky

Náramek na zápěstí automaticky měří srdeční tep a upozorní vás na překročení mezních hodnot, samozřejmostí je pak měření okysličení krve (VO2 Max), teploty těla či stresu. EDA senzory po stranách miniaturního těla využívají k hodnocení stresu drobné změny v potních žlázách prstů. V případě zjištěného stresu máte k dispozici různé relaxační programy od světoznámé společnosti Calm, se kterou Fitbit spolupracuje.



Dashboard, detail spánku a cvičení

V rámci prémiového předplatného získáte přístup i k detailním spánkovým statistikám a hodnocením, náramek vás na zápěstí může informovat na neaktivitu nebo vás naopak pochválí za dosažení cíle. Aplikace vám dle vašich základních dat nastaví prvotní denní cíle, které si však můžete sami doupravit.



Nastavení účtu, nastavení náramku a volba ciferníku

Náramek zatím testujeme druhým dnem, takže se nám ještě patřičné kolonky v grafech a tabulkách ještě nepodařilo patřičně naplnit, věříme však, že po dvou až třech týdnech už bude možné z naměřených dat zjistit dlouhodobé tendence. A nemusíte to dělat ručně jen vy sami, stačí si nechat vygenerovat detailní zprávu se sesbíranými zdravotními daty, která poslouží jako podklad při případné konzultaci s vašim lékařem.



V základním balení obdržíte náramek s páskem S/M, doplňkový pásek M/L a nabíjecí kolébku

Fitbit Charge 5 toho má skutečně hodně co nabídnout. Náramek začínáme aktuálně testovat, a již brzy se můžete těšit na detailní recenzi. V Česku se náramek nabízí ve třech barevných variantách za 4 990 Kč.