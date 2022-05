Chytrý prsten Oura ve speciální edici Gucci. Je doplněný zlatem a stojí jako smartphone

Značka Oura se spojila se světoznámým brandem Gucci, což dalo vzniknout speciální edici chytrého prstenu Oura. Ten se do světa dostal v roce 2016 po úspěšné kampani na Kickstarteru, a aktuálně se už nabízí ve své třetí generaci, která se dostala na trh v loňském roce. Novinka vychází právě ze třetí generace prstenu, navrch přidává luxusní materiály a vysokou cenu.

O speciální edici se dočtete jak na webu Gucci, tak na stránkách firmy Oura. Hlavními změnami jsou prémiové materiály. Z vnější strany je použit syntetický korund, který je doplněný logem Gucci. To je vyrobeno z 18karátového žlutého zlata. A zatímco běžný prsten Oura začíná na částce 300 dolarů, prstýnek od Gucciho s chytrými funkcemi pořídíte, ve velikostech 12, 15, 18, 20 a 23, za 950 dolarů. I s DPH to dělá bezmála 27 tisíc! A za to už si pořídíte špičkově vybavený smartphone.



Do funkcí chytrého prstýnku se přitom nijak nezasahovalo. Prsten změří srdeční tep, teplotu, pohybové aktivity nebo spánek. Podle výrobce jsou navíc měření z náramku přesnější, než z běžně používaných hodinek. Naměřená data můžete následně prohlížet v aplikaci Oura, která je k dispozici ve spárovaném smartphonu s iOS či s Androidem. Pokud máte zájem o velmi netradiční prstýnek s logem Gucci, můžete si jej zakoupit na e-shopu značky.

Zdroj Oura, Gucci