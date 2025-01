Čína hledá cestu pro TikTok v USA. Ve hře může být spolupráce s Muskovou sítí X

V době, kdy se nad budoucností sociální sítě TikTok ve Spojených státech stahují mračna, se objevuje překvapivé potenciální řešení. Podle serveru Bloomberg zvažují čínští představitelé možnost zapojení miliardáře Elona Muska do provozování americké odnože populární platformy.

Americký nejvyšší soud v současnosti posuzuje zákon, který by mohl od 19. ledna vést k zákazu TikToku v USA, pokud jeho čínský vlastník ByteDance nepřistoupí k prodeji. Podle zdrojů obeznámených se situací by jedním z možných scénářů mohlo být převzetí kontroly nad americkou částí TikToku Muskovou sociální sítí X, která by platformu následně provozovala společně s vlastní sítí.

Pro čínskou stranu, která důrazně preferuje zachování TikToku pod křídly ByteDance, by takové řešení mohlo být zajímavé i z politického hlediska. Musk, který věnoval více než 250 milionů dolarů na podporu Donalda Trumpa v nadcházejících volbách, má po případném Trumpově nástupu do funkce vést nový úřad pro zvyšování efektivity vlády. Diskuse o budoucnosti TikToku jsou tak součástí širších úvah o spolupráci s případnou Trumpovou administrativou.

Prodej, nebo zákaz

Zatím však nejde o finální rozhodnutí a ani není jasné, zda jsou do těchto předběžných diskusí zapojeny samotné společnosti ByteDance, TikTok či osoba Elona Muska. Žádná ze zmíněných stran se k situaci nevyjádřila.

Americká administrativa stanovila firmě ByteDance termín pro ukončení vazeb na TikTok do 19. ledna 2025, jinak platformě hrozí zákaz. Zatímco americká vláda argumentuje bezpečnostními riziky spojenými s čínskými vazbami aplikace, kritici zákona, včetně Americké unie občanských práv, varují před omezováním svobody projevu. TikTok v USA aktivně využívá 170 milionů uživatelů. Americké úřady dosud nepředložily důkazy o zneužívání platformy čínským státem ke špionáži nebo manipulaci s obsahem.

Minulý týden při projednávání stížnosti TikToku se soudci nejvyššího soudu přiklonili spíše k zachování platnosti zákona, kdy bezpečnostní rizika podle nich převažují nad argumenty týkajícími se svobody projevu.