Čína šmíruje děti přední kamerou smartphonů, aby nehrály hry po nocích

Čínské zákony jsou těm západním v mnoha věcech velmi vzdálené a týká se to i přístupu k soukromí jednotlivce. Stát lidi hodnotí kreditovým systémem, který má vliv na jejich život. V roce 2019 se čínská vláda rozhodla vzít do rukou i digitální výchovu dětí a tvrdě zakročila proti gamingu. Nezletilí mají například zákaz hrát hry po 22. hodině až do osmé hodiny ranní. Dokonce je stanoven denní limit 90 minut na každé dítě. Systém rovněž brání nezletilým utrácet více než 57 dolarů za mikrotransakce a chrání je před zobrazením násilného nebo sexuálního obsahu.

Kvůli restrikcím musí být každý uživatel registrován a ověřen skrze elektronickou identitu, poté se může přihlásit. To samozřejmě šlo velmi snadno obejít přihlášením k cizímu účtu, například na jiného člena rodiny. Čínský gigant Tencent, který stojí za spoustou her a má podíly ve většině velkých herních vydavatelství v čele s Epic Games, Activision Blizzard či Ubisoftu, hodlá v souladu s čínskými zákony přitvrdit.

Do svých her začal implementovat funkci, kdy telefon při hraní aktivně skenuje čelní kamerou obličej uživatele a snímek porovnává s fotografiemi v čínském systému elektronické identity. Pokud by uživatel měl kameru zakrytou, bude na něj automaticky pohlíženo jako na nezletilého a hraní nebude umožněno. Funkce je zatím připravená pouze pro smartphony, nicméně pokud se osvědčí, je možné, že se časem rozšíří i na PC, konzole a další zařízení.

