Číňan si doma vyrobil největší powerbanku na světě. Nabije naráz 60 smartphonů, televizi a nastartuje motocykl

Říkali jste si někdy, že vám nestačí kapacita běžně prodávaných powerbank? Stejné to měl i Číňan provozující kanál Handy Geng. Rozhodl se proto vzít situaci do vlastních rukou, nakoupil díly, vzal svářečku, vše zapojil a vyrobil takovou powerbanku, která splnila jeho představy – tu největší na světě.

Designem se příliš nevymyká těm dnešním, tedy až na „trochu” větší rozměry. To ale nevadí, má totiž kolečka! Stačí přivázat provaz a odvézt tam, kam potřebujete, klidně i do terénu. Jezdíte rádi kempovat? Powerbanka vám dovolí vzít veškerý domácí komfort s sebou. S ní si zapojíte televizi, kuchyňské spotřebiče či pračku, kdekoliv vás jen napadne. Třeba i u vody, jak její autor ukázal. Přístroj je tak zkrátka ideální společník na cesty, no ne? Jen vám ji nevezmou do letadla...

Přestože to všechno vypadá jako jeden velký vtípek, ve skutečnosti jde o opravdu funkční produkt. Powerbanka má kapacitu 27 kAh, tedy 27 000 000 mAh a rovnou 60 výstupů, takže z ní naráz dobijete telefony, notebooky, či cokoliv vás napadne. Z plné kapacity dokáže nabít až 5 tisíc telefonů (o kapacitě 3 000 mAh). Přestože Číňan neuvádí její přesné hodnoty výstupního proudu a napětí, má powerbanka dostatečný výkon i na dobití elektrického skútru a pohánění silných domácích spotřebičů.

Pokud vám tento bastlířský kousek připadá naprosto bizarní a postavený na hlavu, máte pravdu. Ovšem to stále není nic proti dalším výtvorům, kterými se tento YouTube kanál pochlubil. Najdete na něm například piano předělané na pojízdný gril, počítač ve tvaru kosmické rakety či hasičského robota. V Číně je zkrátka možné všechno.

Jak vyrobit největší powerbanku na světě: