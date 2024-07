Čínská super SIM karta má RISC-V procesor, větší úložiště, bezpečnostní algoritmy a lepší konektivitu

Největší čínský telekomunikační operátor China Mobile představil svou novou „super SIM kartu“ CC2560A. Jde o první SIM kartu na světě s integrovaným čipem s jádrem RISC-V. Karta je primárně určena pro Internet věcí (IoT) a oproti tradičním SIM kartám přináší mnoho vylepšení –větší úložiště, lepší bezpečnostní algoritmy a nové funkce.



Různé rozměry SIM karty. Čínská „Super SIM“ však neřeší rozměry, ale spíše to, co se schovává uvnitř...

Pravděpodobně víte, že SIM karta je malý čip, který umožňuje telefonu připojení k mobilní síti. CC2560A však díky 32bitovému jádru RISC-V běžících rychlostí až 120 MHz může tato provádět mnohem složitější operace. Nejde tedy o obyčejnou SIM kartu, ale o malý a relativně výkonný počítač, který přináší do světa mobilních a IoT technologií nové možnosti a funkce.

Čínská „super SIM karta“

China Mobile tvrdí, že integrovaný čip umožňuje až desetkrát vyšší komunikační rychlosti než standardní SIM karta, přičemž poskytuje dvojnásobný výpočetní výkon ve srovnání s jinými „super“ SIM kartami. Výrobce čipu udává, že výkon algoritmů je v průměru více než dvakrát vyšší.

Další zásadní „vychytávkou“ této SIM je zvýšená kapacita úložiště, což znamená, že se na ní vejde více dat než na běžné SIM karty. To je užitečné nejen pro uložení kontaktů a SMS, ale i pro další aplikace, jako je ukládání dat z IoT zařízení. Konkrétně karta disponuje flash pamětí s kapacitou 2,5 MB, což je desetkrát více než u standardní SIM karty.

Vylepšené bezpečnostní algoritmy zajišťují, že data budou lépe chráněna před neoprávněným přístupem. Karta obsahuje pokročilé bezpečnostní funkce na hardwarové úrovni a disponuje více než stovkou různých technik pro zvýšení bezpečnosti. Podpora NFC (Near Field Communication) umožňuje použití karty pro aplikace, které využívají tuto technologii​.

Super SIM karta také poskytuje široké možnosti konektivity. Pro komunikaci s různými rádiovými a úložnými čipy, biometrickými senzory a dalšími zařízeními nabízí rozhraní SWP (Single Wire Protocol), QSPI (Quad Serial Peripheral Interface), SPI (Serial Peripheral Interface), I2C (Inter-Integrated Circuit) a UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).

Řada praktických využití

Operátor China Mobile představil několik praktických příkladů použití této super SIM karty, jako jsou elektronické studentské průkazy, digitální klíče od aut, průkazky pro používání veřejné dopravy a další aplikace zahrnující nějakou kontrolu přístupu.

Pokud se už těšíte na to, jak si tuto (nebo nějakou podobnou) SIM kartu budete moci nainstalovat do svého telefonu, budeme vás bohužel muset zklamat. Tato karta je určena výhradně pro čínského operátora China Mobile a její rozšíření na další trhy (přinejmenším zatím) není v plánu.

Super SIM karty jsou podstatně výkonnější a všestrannější než tradiční SIM karty určené pro běžné zákazníky. V posledních letech se staly důležitým produktem v oblasti Internetu věcí (IoT). Tyto karty umožňují speciální funkce, jako je připojení k více sítím najednou a automatické přepínání sítí při výpadku, což je klíčové pro zařízení, u kterých je důležitá jejich nepřetržitá dostupnost.

Budoucí inovace této technologie však mohou být ohroženy, protože zákonodárci v USA se snaží zablokovat přístup Číny k protokolu RISC-V. Tento otevřený standard pro instrukční sady procesorů, který umožňuje firmám vyvíjet vlastní čipy bez placení licenčních poplatků, je klíčový pro rozvoj IoT. Pokud by došlo k omezení přístupu Číny k této technologii, mohlo by to zpomalit nebo dokonce zastavit vývoj dalších technologií.

Via: Tom's Hardware