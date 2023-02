Čínské „no name“ značky mobilů. Které stojí za úvahu a které radši úplně ignorovat

Je ale vidět, že se Doogee nespokojí s minimem, v portfoliu tak nemá jen levné čipsety od Mediateku, ale i jeho výkonnější 5G procesory Dimensity, baterie podporují rychlé dobíjení, foťáky mají vyšší rozlišení, baterie vyšší kapacity a displeje často i vyšší obnovovací frekvenci. Díky podpoře NFC s telefony zaplatíte, Androidy bývají u novinek staré jen jednu generaci. A to už je co říci!

Portfolio výrobce obsahuje spoustu odlišných telefonů. Na jedné straně tu máme TickTock-S, odolný 5G smartphone se dvěma displeji, na straně druhé si u Unihertzu pořídíte i telefon do dlaně (Jelly 2 či Jelly 2E). Myslelo se i na příznivce telefonů s obřími bateriemi, konkrétně Unihertz Tank (jak příznačný to název) obsahuje integrovanou 22 000 mAh baterii.

Cubot je na trhu už přes deset let, a pokud se bavíme o telefonech, které nejsou zařazeny do série KingKong, používá výrobce dosti nahodilé označení telefonů, které často odkazuje na známější modely jiných značek. Mezi poslední telefony patří P50, Note 9, Max 3, X50, C20, Note 20, P40 či X30. Ano, u všech těchto označení se vám zřejmě vybaví značky jako Huawei, Realme nebo Huawei, Cubot chce tedy názvy prvoplánově parazituje na jiných telefonech.

Co všechny tyto modely spojuje? Mimo staršího Androidu se jedná o málo výkonné čipsety (často postarší Mediateky nebo čipsety Unisoc), displeje nevalné kvality a také nudný nebo někdy i nevkusný design. Mnohdy neexistuje pořádný marketing, u některých telefonů jako by ani sama značka nevěděla , co má nabídnout, a proč na trhu vlastně existuje.

Ale je to právě cena, která telefony dostala i na pulty českých prodejen. Nejdražší model nepřevyšuje čtyři tisíce korun. Oscalu však pomohlo i to, že je dceřinou firmou přeci jen o něco známější firmy BlackView, která v Česku telefony pod značkou iGet prodává už delší dobu.

Značka Oscal se sama označuje jako výrobce „kreativních“ smartphonů a tabletů. V portfoliu má řadu klasických smartphonů (Oscal C), odolné telefony Oscal S a dvojici tabletů Oscal Pad. Čím větší číslo v názvu, tím i vyšší výbava, každopádně designově značka z běžného čínského standardu prakticky nijak nevyčnívá. Na to, že se má být kreativní, jsme tedy čekali daleko více.

Značka s krkolomným názvem IIIF150, který v logu firmy připomíná spíše označení „MFISO“, vyrábí odolné telefony, které seženete do deseti tisíc korun. Od umístění v „okresním přeboru“ značku zachránilo to, že její telefony můžete aktuálně sehnat i v Česku . A dokonce na vás česky bude hovořit i uživatelské rozhraní

Ulefone má v portfoliu ale i několik kuriozit . Třeba první odolný telefon na světě se zabudovanými sluchátky nebo telefony, které ochotně přiznávají podporu technologie Apple MagSafe. A to je něco, na co si jiné značky dosud netroufly.

Nejlevnější modely začínají na 100 dolarech, jenže při cestě do Česka telefony zdraží, a přijdou tak o určitou konkurenční výhodu. Nejnovější modely značky bohužel ještě nemají nejnovější Android 13, přesto Ulefone chrlí na trh jeden telefon za druhým. Orientaci nepomáhá ani nejednotné značení, řada Power Armor je už u čísla 19, zatímco Armor X u jedenáctky. Uživatelé, kteří se v portfoliu neorientují, tak mohou mít pocit, že kupují novinku. Přesto se ale může jednat už o pár let starý telefon.

Umidigi je další čínská značka, který se soustředí primárně na odolné telefony řady Bison. Základem je odolnost, větší baterie a čipsety od Mediateku. U jednoho telefonu řady svítí označení NFC, u jednoho pak 5G (díky Dimensity 900). Zatímco u běžných značek na mobilním trhu je 5G absolutní samozřejmostí, Umidigi se tváří, jako by to byl nějaký nadstandard.

Čínský „okresní přebor“

Třetí kategorie značek je dost velká divočina. Patří prakticky k tomu nejlevnějšímu, co můžete v Číně, resp. na Aliexpressu, sehnat. Tedy pokud si odmyslíme ty modely, u nichž je značka rovnou (nebo snad nedopatřením) vypuštěna. Pokud při nákupu telefonů těchto značek čekáte minimum, v reálu čekejte ještě méně. Telefony vás prakticky nemohou „dostat“ na nic jiného, než na extrémně nízkou cenu. Ta však odpovídá i samotné výbavě. A asi není překvapením, že jste o spouště značek možná v životě ještě neslyšeli.

Níže už jsou pouze firmy, které prodávají na asijských portálech a nemají ani svou vlastní značku. Pokud chcete telefon s logem, níže už to prostě nejde. S trochou nadsázky se navíc dá říci, že, čím déle se stránky těchto „no name“ čínských značek načítají, tím hůře vybaveny jsou samotné telefony...

FreeYond

...hned ze startu nás čeká opravdu dlouhé načítání hlavní stránky značky. A to přesto, že má značka v nabídce všehovšudy dva modely - FreeYond F9 a FreeYond M5. U jednoho z telefonů značka zamlčuje výrobce čipsetu, u druhého prozrazuje, že se jedná o Unisoc.



Nejlevnější model značky FreeYond F9

Telefony mají IPS displeje, 5 000mAh baterie a unifikovaný design. U „efkového“ modelu běží Android 12 Go, „emko“ má plnohodnotný Android 12. Levnější model má 2 nebo 3GB RAM, dražší smartphone už je přeci jen o něco použitelnější. V prezentaci nás zaujala hlavně tapeta s planetou, kterou už jsme někde viděli...

Ve webové prezentaci se značka opírá o foťáky od Samsungu, o „flagship“ displeje či o důkladné testování. Boční tlačítko bylo stisknuto 200 tisíc krát, kabel byl do telefonu zapojen deset tisíc krát. Co si však představit pod pojmem „200× Ultimate Roller Test“, je však velkou záhadou. Prezentace telefonů vypadá bombasticky, ale angličtina, stejně jako některá tvrzení (Fit between the mobile and the hand is very good, Design that Dare to Surmount, Camera module that expresses endles reverie of future technology), jsou velmi pochybná.

Soyes

Značce Soyes nemůžeme upřít alespoň to, že se alespoň snaží být v něčem jiná. Specializuje se na výrobu malých telefonů, kterých má v nabídce hned pět. Webové stránky však připomínají spíše firmu, která na trh dodává obráběcí stroje, nežli smartphony.



Soyes - kompaktní telefon do dlaně

Telefony jsou voděodolné, podporují Push To Talk, mají NFC, čtečku otisků prstů na zádech vedle fotoaparátu a vícejádrový procesor. Miniaturní displeje mají okolo tří palců, samotný telefon má rozměry rámcově jako platební karta. Na těle telefonu nechybí ani SOS tlačítko, baterie má však velmi malou kapacitu. A co je podstatné - v nejnovějším telefonu běží Android 6!

Hotwav

Hotwav je další čínská značka, která jen horko těžko hledá svou vlastní identitu. Kupříkladu telefony řady Cyber kopírují design telefonů Red Magic. Čínská značka tedy kopíruje čínskou značku, a to už je co říci! Specifikacemi však řada Cyber zmiňovaným herním telefonům od Nubie nesahá ani po kotníky.



Skladba portfolia značky Hotwav. Jedná se zejména o odolné telefony a tablety, jejichž výkon však bude spíše podprůměrný

Níže postavená řada W se specializuje na odolné telefony, ovšem design je hodně „generický“, a dost nám připomíná některé telefony, jejichž značky jsme zařadili do „druhé ligy“. I tentokrát je samozřejmostí nízká cena, byť někde specifikace na první pohled vypadají dosti lákavě (např. 15 000mAh baterie).

Řada T a H obsahuje jen po jednom telefonu, ani u nich však design není nijak originální. V „téčku“ běží Android 12, v „háčku“ zase Android 11. V portfoliu značky se přeci jen trochu vyjímá dvojice odolných tabletů, které jen tak nikde nenajdete. Jenže Helio P60, to je čtyři roky starý čipset střední třídy, který značka používá i v řadě Cyber. Výkon tabletů i telefonů tedy bude spíše podprůměrný. A to platí i o čerstvé novince, modelu Hotwav Note 12 s koženkovými zády, v němž běží „nechvalně známý“ Unisoc T606...



Už samotný prodejní slogan nejnovějšího modelu stojí za to... „Hotwav Note 12. Lepší, než to co vidíte“

Značka má snad jen jednu výhodu. Telefony si můžete objednat přímo z webu, a dorazí vám k evropských skladů firmy.

X-Tigi Mobile

X-Tigi Mobile, to je směsice genericky vypadajících telefonů, které jsou naházené na jedné hromadě. Staré telefony najdete mezi novými, a vůbec nikomu to nevadí. Při pohledu na portfolio to vypadá, že je pro značku důležitější počet telefonů, než jejich kvalita nebo alespoň pokus o jakoukoliv hierarchii.



Na titulní stránce vyzdvihovaný smartphone X-Tigi Sharp 2... této značce se vyhněte velkým obloukem

Webová prezentace má velmi chabý překlad, u spousty telefonů se ani nedozvíte, jakou mají verzi Androidu. Mezi nejvyzdvihovanější funkce telefonů značky patří čtečka otisků prstů, podpora 4G sítí nebo 4 000mAh baterie. Na titulní stránce výrobce vyzdvihovaný model Sharp 2 má slogan „Super screen, Wonder No Limited“, což snad nejde ani smysluplně přeložit. Možná jako „Superdisplej, zázraky bez omezení“?



Staré a nové, chytré a hloupé. K tomu ještě notebooky a tablety. Prostě úplný chaos, v němž se u jednotlivých modelů nedočtete ani kompletní specifikace

„Zázrak“ ale bude, když si v portfoliu značky něco vyberete, protože to, co X-Tigi Mobile nabízí, vypadá už na první pohled jako úroveň, která už nemůže klesnout níže. Ještě, když výrobce do celého portfolia bez ladu a skladu přihazuje hloupé telefony, tablety a notebooky. Od X-Tigi Mobile se rozhodně držte co nejdál.

Máte pozitivní zkušenost s některým modelem méně známé čínské značky, nebo vám snad v seznamu chybí nějaký důležitý výrobce? Podělte se o váš komentář v diskusi pod článkem.