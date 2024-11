Čínské značky chtějí snadno sdílet soubory s iPhony. Už jim nestačí přímé srovnávání nebo podobné prezentace

Čínské mobilní značky si v poslední době dávají náramně záležet na tom, aby byly „kompatibilní“ s produkty od Applu. Čínští mobilní výrobci si už delší dobu neberou ve svých prezentacích servítky, a své mobilní novinky napřímo srovnávají s iPhony. A jako by to nebylo málo, řada z nich se snaží upoutat pozornost i tím, že používají stejné scény či podobné mluvčí jako Apple ve svých keynote. Čerstvě se tyto značky zaměřují i na co nejlepší konektivitu s iPhony.



Vlevo OnePlus, vpravo Apple. Některé čínské značky začínají už i ve svých prezentacích používat podobné prvky, jako Apple ve svých keynote. Můžeme si všimnout podobných exteriérů, interiérů, podobných gest, oblečení nebo účesu...

Začněme u Xiaomi, které v rámci nadstavby HyperOS 2 (poprvé se objevila u řady Xiaomi 15) přineslo i funkci HyperConnect, která umožní snadní sdílení souborů mezi telefony od Xiaomi a mobilními zařízeními od Applu. Vzniklo dokonce video, na kterém šéf firmy Xiaomi, Lei Jun, ukazuje, jak funkce funguje. Moc často však nebývá zvykem, aby šéfové mobilních gigantů explicitně zmiňovali jiné mobilní firmy nebo dokonce viditelně používali nebo zmiňovali zařízení svých přímých konkurentů.

Xiaomi a ti další...

Na videu níže vypadá konektivita mezi zařízeními Xiaomi a Apple hodně podobně jako AirDrop od Applu, co však video nezmiňuje, je to, že bude nutné funkci nastavit. iPhone, iPad a Mac budou potřebovat samostatnou aplikaci a povolení specifických komunikačních kanálů. HyperConnect však neslouží jen ke sdílení souborů, ale také třeba k zrcadlení displeje z telefonu Xiaomi na MacBook, které jsou na stejné Wi-Fi síti. Opačně zase funguje třeba otevírání kancelářských souborů ve formátech od Applu na displejích telefonů Xiaomi, a to bez jakékoliv konverze.

Podobný přístup zvolilo i OnePlus v nadstavbě OxygenOS 15. Ke sdílení fotek mezi telefony této značky a iPhony je třeba z App Storu nainstalovat aplikaci OnePlus Connect. A něco nám říká, že podobnou strategii letos nebo příští rok zvolí i další čínské značky. iPhone je pro ně i po letech natolik velký konkurent, že místo vymezování a srovnání s ním raději chtějí po uživatelské stránce spolupracovat...

