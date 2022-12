Čínské značky hromadně odsouvají premiéry svých novinek. A to kvůli náhlému úmrtí bývalého prezidenta

Čínská politika nulové tolerance vůči covidu na straně jedné, úmrtí bývalého prezidenta Ťiang Ce-mina na straně druhé. A zatímco Apple už teď počítá ztráty na iPhonech, které se mu do konce roku nepodaří kvůli problémům v čínských továrnách vyrobit, ostatní čínské značky také narychlo mění plány. Premiéry telefonů, které byly v plánu na začátek prosince, odsouvají zatím na neurčito. Prodeje nových modelů na předvánočním trhu jsou tak v ohrožení.

Právě dnes měla být v Číně uvedena na trh řada Xiaomi 13 s grafickou nadstavbou MIUI 14. Jenže, kvůli úmrtí bývalého prezidenta Číny, který zesnul ve věku 96 let, se premiéra novinek neuskuteční. Huawei měl zase v plánu zítra formálně uvést na trh hodinky se zabudovanými sluchátky, i tato akce však byla na poslední chvíli zrušena.

Herní značka iQOO si na pátek schovávala novou řadu špičkových telefonů iQOO 11 a levnější alternativu, ani tato premiéra se však neodehraje podle plánu. Zatím posledním, kdo z připravovaných premiér odcouval, byl Mediatek, který představí svůj čipset Dimensity 8200 v náhradním termínu.

Čínské značky se k tomuto kroku odhodlaly z úcty k zesnulému prezidentovi, ovšem opožděné premiéry jim zřejmě udělají vrásky na čele. Už první prosincový den je pro předvánoční prodeje už sám o sobě šibeniční termín, a pokud dojde k delším odkladům, je možné, že se čínským značkám nepodaří uspokojit předvánoční poptávku. Na trh se chystají špičkové smartphony se Snapdragonem 8 Gen 2, a pokud se jejich dostupnost přesune až do příštího roku, mohlo by to s některými výrobci, kteří s vánočními prodeji počítají, dost „zamávat“.

Čínští výrobci přitom své plány na premiéry příliš často nemění. Z poslední doby si vybavíme jen cestu předsedkyně americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wan, která způsobila tak velké politické napětí, že došlo ke zrušení premiéry skládací Motoroly Razr. Její představení se nakonec odehrálo až o devět dní později.

Jenže tentokrát mobilní značky tolik prostoru nemají, i proto se předpokládá, že by představení čínských novinek mohlo pokračovat již začátkem příštího týdne. Do Evropy se však nové modely zcela jistě dostanou až po novém roce.