Čínské značky mají svoji asociaci pro rychlonabíjení. Vznikl tak protipól k uskupení USB-IF

Plány na založení čínské asociace pro rychlonabíjení jsou známy již ze začátku roku 2021, k založení asociace však došlo až v průběhu letošních Vánoc. Nově vzniklý subjekt „Guangdong Terminal Fast Charging Industry Association“ vzal pod svá křídla známé značky výrobců mobilních telefonů, nabíjecích terminálů, čipů a výrobců příslušenství. Do asociace patří např. Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi, Honor a spousta dalších, byť už pro nás méně známějších, značek.

GTFCIA však můžeme vidět i jako jakýsi protipól k organizaci USB-IF, která letos v květnu vydala revizi specifikací pro oboustranný konektor USB-C. Revize posouvá maximální nabíjecí výkon ze 100 W (20V, 5A) až na 240W (48V, 5A), a to využitím technologie USB Power Delivery Extended Power Range (USB-PD EPR). Pro takto rychlé dobíjení je nutné, že aby potřebné zvýšené napětí podporovaly, nejen koncová zařízení, ale také síťové adaptéry a nutná kabeláž.

Cílem nově vzniklé čínské asociace GTFCIA je však zejména standardizace stávajících rychlonabíjecích řešení, jejich hromadné nasazení v praxi a také vyzdvihování výhod rychlého nabíjení. Podle nás je důležitý zejména první bod, protože uskupení vzniklo zejména proto, aby se, minimálně u čínských značek, standardizovalo rychlé dobíjení. Každá ze značek má svůj vlastní standard (VooC, FlashCharge, HyperCharge a další), který postupně rozvíjí, ovšem ten často potřebuje i své vlastní nabíječky.

Asociace výrobců by tak společným přístupem mohla pomoci omezit plýtvání elektřinou a také elektronický odpad, a to za předpokladu, že budou všichni výrobci používat mezi sebou navzájem kompatibilní adaptéry.

To je však zatím hudba budoucnosti, protože všechny strany zatím spolupracují na plánech a specifikacích unifikovaného rychlonabíjecího standardu, jehož se budou všichni do budoucna držet. A to nějakou dobu potrvá.

Už v příštím roce by mělo do mobilů dorazit superrychlé 150W dobíjení, zda však bude pocházet přímo od GTFCIA, zatím není jasné. V současné době drží rekord v mobilním rychlonabíjení Xiaomi Mi 10 Ultra, který podporuje 120W dobíjení. Jinými slovy, 4 500mAh baterii dobijete, podle výrobce, za pouhých 23 minut. V případě 150W dobíjení by se měl nabíjecí čas akumulátorů s kapacitami 4 000 až 4 500 mAh pohybovat okolo 15 minut!

