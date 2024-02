Čínské značky se chlubí možnostmi umělé inteligence ve smartphonech. Vytvoří fotky, ale také už i video

Umělá inteligence, to už je tak trochu nadužívaný pojem, což bylo svého času i označení „5G“. Umělá inteligence v mobilu je však trochu jiná záležitost, která závisí zejména na hardwaru samotného telefonu, a také na implementacích jednotlivých výrobců. A právě ty nám ukázal Mediatek na stánku, který shrnuje možnosti (a limity) umělé inteligence u mobilní zařízení různých značek. Mimo vlastních ukázek výrobce mobilních procesorů jsme mohli vidět i ochutnávku AI funkcí od značek Vivo, Redmi a Oppo.



Takto vypadá ukázka funkce, která při oddálení fotografie vymýšlí novou podobu okrajových částí snímku

První ukázkou byla sumarizace textu, kdy vám AI dokáže text zjednodušit nebo z něj vytáhnout nejpodstatnější informace. To už však dnes mobilní AI zvládá levou zadní. Druhou ukázkou bylo generování obrázků přímo v mobilu, a to na základě textového promptu. Generování fungovalo velmi rychle, a prakticky v reálném čase po každém zadaném znaku. Na druhou stranu je jasné, že u tohoto dema „Stable Diffusion XL Turbo“ nedochází ke generování fotek v nijak vysokém rozlišení. Generování jednoduchých videí v nižším rozlišení trvá zhruba 50 sekund, a opět se vše děje přímo na zařízení.

Ukázky značek Vivo, Oppo a Redmi

Demo od Viva ukazuje možnosti AI při přegenerování zvolené fotografie do některého ze zvolených stylů. V podání značky Oppo jsme zase mohli vidět mazání objektů z fotografií. Redmi se zase pochlubilo tím, jak umí přímo na zařízení přidat nové okraje do upravených fotografií.

Demo ukázky byly rozhodně lákavé, přesto se však nemůžeme ubránit dojmu, že už by to chtělo pomalu zařadit druhou rychlost – a tedy nabídnout univerzální engine s umělou inteligencí, který by toho zvládl najednou daleko více, než jen několik ukázkových funkcí. Tedy skutečného asistenta, který by uměl vykonat to, co zrovna potřebujete. Nejdále je v mobilní AI zřejmě Samsung, který ji však štěpí do jednotlivých aplikací bez jakéhokoliv jednoduchého rozcestníku. Ale zatím si netyká s češtinou. Tu zase v textové podobě ovládá Gemini, ale s asistenčními funkcemi je to zatím hodně špatné. Všichni mobilní výrobci tak mají ještě na čem pracovat...

