Čipset Tensor je největší hardwarovou inovací Googlu od jeho založení. Konečně známe i jeho parametry

Google se na včerejší představovací akci pochlubil, že jeho čipset Tensor je největší hardwarovou inovací Googlu od jeho založení. Americký vyhledávací gigant měl skvělou možnost tento čipset pohánějící řadu Pixel 6 vychválit do nebes (nebo alespoň poskytnout základní klíčové specifikace), ovšem, nestalo se tak. Nakonec jsme si s popisem základních charakteristik tohoto čipsetu vyšší třídy museli pomoci z externích zdrojů, a opravdu se máme na co těšit!

Tensor je 5nm tříclusterovým čipsetem typu 2 + 2 + 4, což znamená, že výkonově bude směle konkurovat Exynosu 2100 i Snapdragonu 888. Pro úspornější úlohy budou využívána čtyři 1,8GHz jádra Cortex-A55, do výbavy se dostaly i dvě „střední“ procesorová jádra Cortex-A76 o taktu 2,25 GHz. Největší překvapením jsou hned dvě superjádra Cortex-X1, která mají takt 2,8 GHz.

Oproti letošním standardům tak má Tensor o jedno superjádro navíc, byť má nižší takt, než u Snapdragonu 888, na druhou stranu používá loňská výkonová jádra Cortex-A76 oproti letošním vylepšeným jádrům Cortex-A78. Protože je však jádro A76 použito na 5nm čipsetu (vloni jej využívaly 7nm procesy), můžeme v tom vidět snahu Googlu o nižší teplotu čipsetu. A právě do nižších teplotních hladin se hodí dvě superjádra, kterou mohou topit více, aniž by to dělalo problémy čipsetu jako takovému.

Podle zástupce vývojářského týmu Googlu byly dvě superjádra použity pro maximální efektivitu při „běžném“ pracovním vytížení. Zatímco u běžných čipsetů se při spouštění aplikací alokuje maximum systémových zdrojů, a následně je čipset rychle přepnut do úsporného režimu, dvě superjádra běžící na nižší takt jsou v tomto případě daleko efektivnější, než kdyby byly úlohy předány zbývajícím „výkonovým“ jádrům. V případě spuštění fotoaparátu mohou na pozadí prakticky okamžitě probíhat náročné výpočet vykreslování, strojového učení či umělé inteligence.

Čipset je heterogenní, takže se potřebných výpočtů neúčastní jen CPU, ale také grafický adaptér, obrazový procesor či samostatný procesor pro strojové učení. A úlohy, které by dvojici A76 vytěžovaly na maximum podtaktovaná superjádra Cortex-X1 zvládnou na půl plynu. Google tímto postupem vyřešil problémy dřívějších modelů Pixel 5 a Pixel 5a, které se pravidelně po třech minutách nahrávání 4K videí začaly přehřívat. U Pixelu 6 není problém nahrávat 4K video v 60 fps, a ani po 20 minutách není po přehřívání ani stopy.

Použitým grafickým adaptérem je dvacetijádrový Mali G78 od ARM, který má o šest jader více, než čipset Exynos 2100 použitý u řady Samsung Galaxy S21. Čipset má samostatný AI procesor TPU (Tensor Processing Unit), obrazový koprocesor zvládne přijmout data až z 50Mpx fotoaparátu nebo pořídit 4K video při 60 fps s aktivní funkcí Google HDRnet. Systémová cache má kapacitu 8 MB, navazuje na ní ještě 4MB cash CPU L3. Podporované operační paměti jsou typu LPDDR5.

Google Tensor - první mobilní čipset přímo od Googlu:

Bezpečnost na hardwarové úrovni zajišťuje jádro Tensor security core doplněné samostatným bezpečnostním čipem Titan M2. U telefonů s čipsetem Tensor slibuje Google až 5 let bezpečnostních záplat a tři následné generace Androidu.

Není to jen o výsledku benchmarku

Google na své tiskové konferenci několikrát zmínil syntetické benchmarky, které nedokáží jednoznačně posoudit výkon, svižnost a operace telefonu při běžném zatížení. Mezi řádky tak můžeme číst, že Tensor nebude na výkonové špici žebříčku Antutu, ale přesto se bude jistě držet blízko pod vrcholem.

Podle vývojářů Googlu jsou čipsety s jedním superjádrem určeny pro maximální výkon, který se nejlépe ukáže právě v jednovláknových benchmarcích. Pokud však chcete lepší odezvu systému, a k tomu nejefektivnější přístup k maximálnímu výkonu, znamená to použití dvou superjader.

Google se sice chlubí, že u čipsetu mezigeneračně došlo k 80% nárustu výpočetního výkonu a až k 370% zvýšení grafického výkonu, vyhledávací gigant však porovnává neporovnatelné. Zatímco dřívější Pixely spadaly do střední třídy (Pixel 5 poháněl Snapdragon 765G), nová řada Pixel 6 se bude měřit s tou nejvýkonnější konkurencí. Google však nechce bodovat surovým výkonem, ale pokročilými výpočetními operacemi algoritmů strojového učení a umělé inteligence, jimiž je systém v nových telefonech doslova prošpikován.

Představení nové řady Pixel 6:

Jak velký přínos bude mít čipset Tensor v reálu, bude jasné, až se nám nové Pixely 6 dostanou do ruky. Zatím to však vypadá, že na tyhle Pixely se letos vyplatí počkat...

Via Twitter, Arstechnica, Gsmarena