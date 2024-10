Circle to Search míří do dalších telefonů. Funkci vyhledávání zakroužkováním dostanou modely od Honoru

Vyhledávání v mobilu pomocí zakroužkování předmětu nebo textu prakticky v jakékoli aplikaci nebo prohlížeči se na telefonech s Androidem stává čím dál oblíbenější. Funkce Circle to Search založená na umělé inteligenci pochází přímo od Googlu a ten postupně dává jednotlivým výrobcům „povolení“, aby ji do svých zařízení přidali. K telefonům Google Pixel, Samsung Galaxy a Xiaomi se teď přidají i vybrané modely od Honoru.

Jako první z modelů čínské značky dostává funkci Circle to Search vlajkový skládací model Honor Magic V3, a to už od dnešního dne, tedy 10. října 2024. Funkce přibude po stažení softwarové aktualizace. Jako další přijdou na řadu modely vyšší střední třídy Honor 200 a Honor 200 – u nich se s kroužkovacím způsobem vyhledávání počítá během letošního podzimu. Další modely, překvapivě ani letošní jarní vlajková loď Magic6 Pro, zmíněny nebyly.

Funkce Circle to Search umožňuje pomocí vyhledávače Google vyhledat jakýkoliv obsah, který je zobrazený na displeji telefonu, ať už na obrázku, v prohlížeči, v aplikaci nebo v části označeného textu. Stačí text, obrázek nebo video jednoduše zakroužkovat, zvýraznit nebo vybrat poklepáním, a to bez přepínání mezi aplikacemi. Funkce Circle to Search se vyvolá buď podržením tlačítka Home u třítlačítkového typu ovládání systému, anebo podržením lišty na spodním okraji displeje, pokud svůj Android ovládáte pomocí tahových gest (swipováním).

Honor dává najevo, že umělá inteligence v mobilních zařízeních je pro něj velké téma. Začátkem roku představil čtyřvrstvou hybridní AI architekturu, která integruje AI na zařízeních i v cloudu. Už zmiňovaný model Honor Magic V3 obsahuje v rámci systému Magic OS 8 funkce Magic Portal a Magic Capsule, a také konkrétní nástroje AI Eraser, Face to Face Translation a Honor Notes v rámci vybraných aplikací.