Circle to Search už rozpozná QR kódy a přehrávané skladby, Wear OS hodinky si převezmou offline mapy z telefonu

Google si na září schoval několik nových funkcí určených pro telefony a tablety s Androidem, a také jednu novinku pro hodinky se systémem Wear OS. První se týká funkce Circle to Search (Zakroužkuj a hledej), v rámci které můžete nově spustit nahrávání zvuků, které slyšíte okolo sebe, nebo těch z vašeho telefonu. Circle to Search následně pomůže s identifikací skladby, aniž byste museli k tomuto účelu používat samostatnou aplikaci. Po jejím rozeznání vám nabídne YouTube odkaz, kde si můžete rovnou pustit její videoklip.



Funkce Zakroužkuj a hledej také automaticky rozkryje obsah QR kódů. Přímo v nich zobrazí klikatelný odkaz, takže kódy nemusíte ukládat a načítat nebo skenovat druhým zařízením.

Webový prohlížeč Chrome, který je součástí každého Androidu, dostává funkci pro hlasové předčítání webových stránek. Najdete ji v kontextové nabídce prohlížeče. Čeština sice podporovaná není, pro některé uživatele však může být užitečný poslech třeba anglicky čtených textů. Pro funkci však existuje i česká nápověda, což naznačuje, že podpora češtiny by nemusela být nijak daleko.

Zemětřesení, Gemini a Google mapy

Google do Androidu přidává i varování před zemětřeseními. Ta zobrazí varování a doporučení v řádu vteřin, než začnou první otřesy, což by mělo pomoci v záchraně lidských životů. Funkce je ze startu k dispozici v USA a šesti dalších teritoriích, a postupně se bude rozšiřovat dále do světa. Hodit se bude minimálně tehdy, když zažijete zemětřesení na dovolené (což bychom samozřejmě nikomu nepřáli). Pokud se však skutečně něco stane, může každá informace pomoci.

Čtečka displeje na Androidu, funkce TalkBack, je určená pro ty, kteří hůře vidí. Funkce nově dokáže díky integraci Gemini daleko lépe popsat objekt, který mají uživatelé aktuálně zobrazený na displeji.



Poslední novinka se týká offline mapových podkladů Google Map, které využijete i v hodinkách se systémem Wear OS. Jakmile mapy stáhnete do telefonu, budou k nim mít už v září přístup i Wear OS hodinky. Synchronizace mapových podkladů probíhá při nabíjení hodinek a tehdy, když jsou připojeny k Wi-Fi.

