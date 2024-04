Circle to Search už v Česku umí překládat texty. Přidáváme další tipy, jak si zjednodušit vyhledávání

Google sice už koncem března oznámil, že funkce Circle to Search (v češtině „Zakroužkuj a hledej“) dostane podporu překladů v reálném čase, ovšem až včera tato funkce dorazila do Česka. Samotné vyhledávání funguje úplně stejně jako dříve, kdy prstem nebo stylusem vyznačíte či zaškrtáte blok textu či obrázek. Vedle vyhledávacího políčka se však nově objevuje tlačítko pro překlady. U něj nepotřebujete vybírat žádné objekty na displeji, ale rovnou stiskem přeložíte všechny texty (i ty součástí obrázků) na aktuální obrazovce z automaticky vybraného zdrojového jazyka do cílového, a to i do češtiny.



Funkce Circle to Search už v Česku podporuje automatické překlady. Umělá inteligence rozpozná zdrojový jazyk (zde polední menu v češtině), který přeloží do vybraného jazyka

Samotná funkce Circle to Search se jako první objevila v řadě Galaxy S24 a také u Pixelů 8. Společně s aktualizací starších Samsungů na nadstavbu One UI se dostala či brzy dostane až na dva roky staré vybrané telefony, a v tuto chvíli je už součástí i starších Pixelů, a také u Pixelu Fold a tabletu Pixel Tablet.

Tipy a triky k funkci Circle to Search

Funkce je v základu integrovaná do podržení domovského tlačítka, pokud však pro navigaci v Androidu používáte gesta, potřebujete k její aktivaci jen krátké potažení ze strany. Jenže díky tomu se stává, že se funkce náhodně otevírá i tehdy, když jen běžně ovládáte smartphone s Androidem. Google o tomto výrazném nedostatku ví, a v nedávném podcastu potvrdil, že chystá změnu, jak se bude tato funkce pouštět. A to je relevantní i proto, že ji bude brzy používat daleko větší procento uživatelů.

Při podržení prstu na displeji se objevuje jeho „zmražená“ podoba, které Google říká „shimmer“. Na této obrazovce můžete podtrhovat text nebo zaškrtávat a kroužkovat bloky textu nebo obrázky. Řada uživatelů však neví několik zásadních zlepšováků. Tím nejdůležitějším je podpora pinch-zoomu, dvojicí prstů můžete přiblížit část displeje, což vám pomůže s přesnějším výběrem objektu. Někdy zase zaclání vyhledávací políčko ve spodní části displeje, které však můžete potažením prstu „odhodit“ k horní hraně.

Představení funkce Circle to Search:

A pokud se první výběr objektu nepovede, nemusíte začínat od začátku. Už při vyhledaném pojmu nebo obrázku můžete do původního shimmeru znovu prstem obkreslit objekty nebo poklepáním prstu a potažením jedné či druhé modré bubliny zvolit správnou část textu pro výběr. A pokud vám vyhledaná informace nestačí, můžete se hlasem zeptat Googlu na doplňující informace k vybranému objektu, třeba na to, kolik stojí, nebo kde jej seženete v prodeji.

Zdroj: Google.blog, Made by Google Podcast