Čistý Android, doplňky od Googlu a atraktivnější cena. Pixel 7a překvapuje odolností a bezdrátovým nabíjením

Google poměrně velkou část úvodní keynote akce Google I/O 2023 věnoval hardwaru, konkrétně několika novým zařízením. Jedním z nich je i Pixel 7a, který je sice letošní novinkou, prakticky však odkazuje na loňskou podzimní dvojici Pixel 7 a Pixel 7 Pro. S touto dvojicí novinku spojuje podobný design i větší část hardwaru, a to vše v podstatně atraktivnějším cenovém podání.

Vizuálně je Pixel 7a prakticky nerozlišitelný od Pixelu 7, na rovný displej navazuje matný rám a lesklá záda. Velikostně však má blízko spíše k Pixelu 6a. I přesto, že záď telefonu přímo vybízí k tomu, aby u ní Google vsadil na dvoutónový design, obě plastové části krytu, které rozděluje vystouplý rám z matného hliníku s fotoaparáty, budou mít nakonec stejný odstín. Konkrétně bude telefon k dostání v bílé, modré nebo v šedé barevné variantě. Korálová je určená jen pro e-shop Googlu, který v Česku nefunguje. U Pixelu 7a se navíc počítá i se zvýšenou odolností dle normy IP67.



Z dálky Pixel 7a snadno zaměníte za loňský Pixel 7. Rozměrově má však telefon blízko spíše k Pixelu 6a

Foťáky jsou na zádech dva, jedná se o kombinaci 64Mpx hlavního snímače (F1.89) s optickou stabilizací a 13MPx širokáče. Dvojici foťáků doplňuje přisvětlovací dioda. Foťáky podporují funkce Real Tone pro adekvátní zobrazení tónu pleti focené osoby nebo třeba funkci Super Res Zoom. Ta kombinuje výřezy ze snímače s umělou inteligencí a digitálním přiblížením, a to až do 8× úrovně přiblížení. Rozlišení natáčených videí je až 4K při 60 fps. Umělá inteligence by i tentokrát měla obstarat povedené fotky noční oblohy a slušné portréty za horšího osvětlení. Inu, Google umí u Pixelů s fotkami doslova zázraky...

Zadní kryt i tentokrát zdobí vycentrované logo Googlu, pod nímž čeká nevyměnitelná 4 385mAh baterie. Podle Googlu vám baterie vydrží minimálně jeden náročnější den. Akumulátor dobijete kabelem maximálně 20 Watty (USB Power Delivery 3.0), a poměrně překvapivě i bezdrátově! Rychlost dobíjení však bude o něco nižší. Na spodní hraně telefonu se nachází USB-C konektor, regulátory hlasitosti a zamykací klávesu čekejte na pravém boku. Boční hrany dále obsadily stereoreproduktory, s 3,5mm jackem se nepočítá.

90Hz OLED a Tensor G2

Většinu čelní strany vyplňuje rovný 6,1" OLED displej, který však trochu shazují široké rámečky. Displej má rozlišení 2 400 × 1 080 pix a obnovovací frekvenci 90 Hz. Displej samozřejmě podporuje režim Always On a kryje jej odolné sklo Gorilla Glass 3. V průstřelu displeje čeká 13Mpx selfie, která natočí i 4K video, pod zobrazovací panel se schovala i optická čtečka otisků prstů. Její alternativou bude méně zabezpečený sken obličeje.

O výpočetní výkon se stará 5nm čipset Tensor G2, který pohání i loňské Pixely. Asistovat mu bude 8GB operační paměť LPDDR5 a 128 úložiště typu UFS 3.1. Uživatelsky jej bohužel nijak nerozšíříte. Bezpečnost telefonu bude mít pod palcem čip Titan M2.

Konektivita telefonu zahrnuje 5G sítě, dvoupásmovou Wi-Fi, Bluetooth 5.3 a NFC. Do bočního šuplíčku vložíte sice jen jednu fyzickou nanoSIM, druhou však bude možné přidat jako eSIM. Po spuštění vás přivítá ještě operační systém Android 13 s bonusy, které jsou určené jen Pixelům. Ve výbavě tak bude čekat např. systémová nebo funkce pro odstranění nežádoucích objektů z pořízených fotografií. Dále dostanou uživatelé tříměsíční předplatné YouTube Premium a Google One zcela zdarma. Čtrnáctka bude u telefonu dostupná až na podzim. Jakmile dojde k vydání finální verze nového Android, dorazí na Pixel 7a mezi prvními.

Google Pixel 7a katalog rozměry a hmotnost: ? × ? × ? mm

displej: 6,1", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 400, 431 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1400|600 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.3, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 385 mAh

procesor: Google Tensor G2 (8× Cortex-X1, 3 GHz, 5nm)

operační systém: Google Android 13

fotoaparát: 64MPx, video (3 160 × 2 140), autofocus, blesk ?

vybavenost cena: ještě se neprodává

V základní krabici najdete mimo telefonu pouze USB-C kabel (typ USB 2.0), špendlík a tzv. Quick Switch adaptér. Sluchátka ani nabíječka se do základního balení nedostaly. Telefon se může opřít o pětiletou softwarovou podporu a prodávat se bude i v Evropě, a to za 509 EUR. V přepočtu to dělá necelých 12 tisíc korun.