Čistý Android dostane novou expresivní podobu. Důležité ovládací prvky najdete v aplikacích až čtyřikrát rychleji

Google sice už příští úterý s velkou pompou představí finální verzi Androidu 16, už teď ale víme, že jednou z největších novinek bude kompletní přepracování designu. Až dosud se v čistém Androidu, který není doménou jen Pixelů, ale také telefonů dalších značek, které nemají svou vlastní nadstavbu, využívá tzv. Material Design 3. S Androidem 16 bude spojena nová verze Material 3 Expressive, která chce jít za hranici „čistého a nudného“ uživatelského rozhraní.



Jaký bude praktický přínos Material 3 Expressive? V Gmailu najde běžný uživatel tlačítko pro jeho odeslání až 4× rychleji

Ano, tento popis je hodně vágní, přesto Google detailně vysvětluje, jak probíhal vývoj a jaké jsou přednosti nového designového jazyka. Tedy přesněji řečeno, vysvětloval, protože předčasně zveřejněný příspěvek na svém blogu již stáhl. Jenže to, co se na internet jednou dostane, na něm také zůstane.

Nový design s praktickými výhodami

Za novou podobou čistého Androidu stojí 46 designových a výzkumných studií, kterých se účastnilo 18 tisíc lidí, a hlavně otázka: „Proč všechny aplikace vypadají podobně a tak nudně?" Výsledkem nového designového jazyka, který se promítne do čistého Androidu jako takového i do systémových aplikací od Googlu, jež najdete v každém certifikovaném telefonu, je zvýšené využití barev, tvarů, velikostí a pohybových efektů.



I tento koncept podle Googlu ukazuje, že designové změny a hrátky s velikostí prvků pomohou s rychlejším ovládání, např. u starších uživatelů

Pokud necháme stranou všechny marketingové slogany, důležitá je pro nás informace o tom, že v novém rozhraní uživatelé najdou důležité ovládací prvky 4× rychleji než při předchozí designové podobě. Nová podoba má také pomoci s rychlým ovládáním Androidu u uživatelů starších 45 let, kteří díky ní budou telefon ovládat stejně rychle jako mladí uživatelé.



Designové změny se podle této grafiky od Googlu promítnou i do řady systémových aplikací, které najdeme nejen u Pixelů

Google samozřejmě ukázal i rozdíly v designu u vymyšlených i konkrétních aplikací. U jedné se místo fixní lišty ve spodní části displeje používá plovoucí nástrojová lišta, kterou je možné posunout po displeji dle potřeby. Další ukázka se týká e-mailu. Zatímco u stávající verze musíte po dopsání chvíli hledat tlačítko odeslání v pravé horní části, v nové verzi je barevně odlišené a umístěné hned nad klávesnicí. I já sám na tomto příkladu vidím, že vizuálně toto tlačítko najdu rychleji. Podobné praktiky se promítnou i do dalších aplikací od Googlu, například do hodin, editoru fotek, budíku, diktafonu nebo do Peněženky.

Informace od Googlu společně s úniky z posledních dní naznačují, že americký gigant v Androidu chystá velké designové změny. Na květnové konferenci Google I/O pro vývojáře dokonce věnuje jazyku Material 3 Expressive samostatnou přednášku, která má pomoci vývojářům navrhovat design svých vlastních aplikací podle nových pravidel.

Jak se vám líbí navrhovaná podoba nového designového jazyka Androidu?